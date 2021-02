VIDEO Ianis Hagi, omul zilei in Scotia dupa golul fabulos marcat pentru Rangers. "A avut o scanteie stralucitoare"

Goal!!! ⚽️

Rangers 1-0 St. Johnstone

Ianis Hagi gets the opener.

💙🇷🇴 pic.twitter.com/xvp56ob8AS - Rossco (@Rossco5055) February 3, 2021

Fotbalistul roman a marcat un gol in repriza a doua si i-a innebunit pe suporterii lui Rangers.Si presa britanica este la picioarele lui Ianis Hagi "Hagi il ajuta pe Steven Gerrard sa ajunga la 100 de victorii ca manager al lui RangersIanis a adus golul castigator dupa pauza, ca sa-i asigure antrenorului sau ca are un numar de victorii cu trei cifre",a scris The Guradian, citat de digisport.ro Si BBC l-a laudat pe roman. "Momentul sau de magie a fost o scanteie stralucitoare si a adus victoria intr-un meci altfel discret", au svris britanicii.Rangers este foarte aproape de titlu in acest an in Scotia, dupa 10 ani de probleme mari la clubul din Glasgow.Ianis Hagi a ajuns la patru goluri marcate in acest campionat pentru echipa sa.CITESTE SI: