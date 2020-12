Puscas il distruge pe Ianis Hagi. "Nu va putea juca nicaieri. Nici la Craiova, nici la FCSB. Trezeste-te, Gica"

Marcel Puscas nu crede in valoarea fotbalistului lui Rangers si spune ca micul Hagi nu ar putea sa joace nici la FCSB , nici la Universitatea Craiova "Nevoia de sapa si nu de mapa, in fotbalul real.Ianis, un copil talentat. Nascut, format, pt a fi decar.Pentru a fi cu mapa pe teren, si nu cu sapa!- zicea tatal GicaA fost crescut, in ciuda unor calitati certe, in eprubeta subiectiva a propriului parinte.Este drama multor tineri romani.Este si cazul lui GICA HAGI-tatal.Parintii vor sa se regaseasca in eventualul talent al copilului.In cazul lui Ianis, Gica l-a vazut un decar nascut. E doar in filmul lui, al tatalui. L-a format si crescut in acest spirit. Gica Hagi , a esuat, si va mai esua.Departe este, departe va fi.IANIS, nu va putea juca mai nicaieri. Nici la Craiova, nici la FCSB, nici la CFR. Poate juca doar la echipa tatalui, unde joaca doar el, si-i mai trebuie 10 colegi.Din pacate, asta-i realitatea, in ciuda parerilor false ale marilor purtatori de opinie din presa romana. A pudibonzilor.Ianis, poate juca doar la Viitorul Ianis are nevoie de un club al tatalui, un club doar pt el.O Romanie a lui, in numele tatalui.Decar va fi doar in mintea tatalui.PS. Scuze Gica, asta-i realitatea. Trezeste-te", a scris Puscas pe Facebook Ianis Hagi este in continuare rezerva la Rangers si se gandeste serios la plecarea de la clubul scotian.