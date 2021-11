Ianis Hagi are un nou antrenor la Glasgow Rangers. E un fost jucător al Barcelonei FOTO

După plecarea lui Steven Gerrard la Aston Villa, Glasgow Rangers şi-a găsit noul antrenor, fostul internaţional olandez Giovanni Van Bronckhorst. La Rangers joacă şi Ianis Hagi.

Glasgow Rangers a rămas fără antrenor săptămâna trecută, când Steven Gerrard a plecat la Aston Villa.

Van Bronckhorst a antrenat ultima dată echipa Guangzhou R&F, în 2020. Olandezul a evoluat pentru Rangers în perioada 1998-2001, ulterior ajungând în curtea celor de la FC Barcelona (2004-2007).

I am very excited and proud to be returning to Rangers as the club’s new manager. I can’t wait to meet all of you! pic.twitter.com/6qdJVbGBjn