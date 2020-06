Ianis Hagi, o noua veste buna dupa transferul la Rangers. Cum poate ajunge in scurta vreme direct in Premier League

Ziare.

com

Daca va impresiona la echipa scotiana in viitorul apropiat, Ianis are sanse sa urce si in Premier League, dupa cum este parerea unui important ziarist de la cotidianul The Scottish Sun.Gareth Law a vorbit despre transferul definitiv al romanului la Rangers, club scotian antrenat de fosta legenda a lui Liverpool, Steven Gerrard."Trebuie spus ca niciun club scotian n-a luat pana acum zece titluri consecutive, iar Rangers va incerca din rasputeri ca nu cumva ca Celtic sa reuseasca asa ceva, stagiunea urmatoare. Pentru Glasgow, Ianis Hagi va deveni un om de baza, pe care Rangers va miza in aceasta tentativa de a opri suprematia rivalei Celtic. Pretul platit pentru transferul definitiv al lui Hagi este unul foarte mare pentru club, dar prin asta Rangers arata cat de mult isi doreste sa opreasca seria de titluri consecutive ale rivalilor in alb si verde", au fost primele concluzii ale lui Law, de la Scottish Sun, acesta oferind un interviu pentru cotidianul Adevarul Britanicul este de parere si ca Hagi, daca va avea evolutii foarte bune in Scotia, va putea avea sansa de a fi remarcat de o grupare importanta din Premiership: "Daca Hagi va impresiona la Rangers, urmatoarea sa etapa din cariera poate fi Anglia, o echipa de Premier League. E un traseu pe care multi straini l-au avut aici in Insula. Ianis a dovedit deja calitate, stie sa loveasca cu ambele picioare, iar daca va marca des si in noul sezon, fanii il vor iubi si mai mult", si-a incheiat Law interventia.3,5 milioane de euro e suma platita de Rangers pentru Hagi, de la Genk. Acesta a mai evoluat si pentru Fiorentina , in Serie A.D.A.