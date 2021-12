Ianis Hagi, obligat să-și ceară scuze în fața fanilor: ”M-am lăsat dus de val!” Cu ce-a greșit românul la ultimul meci

Cu mijlocașul Ianis Hagi (23 de ani) pe teren, Glasgow Rangers a câștigat cu 1-0 meciul disputat pe teren propriu cu Dundee United, însă românul a pus în pericol victoria echipei sale, drept pentru care s-a simțit obligat să-și ceară scuze.

Ianis Hagi a greșit în minutele de prelungire, atunci când a încercat o execuție pretențioasă (o ”rabona”) care nu i-a reușit, permițând echipei adverse să desfășoare un ultim atac care ar fi putut aduce egalarea.

Simțindu-se vinovat, Ianis Hagi a reacționat la interviurile de după meci.

„În primul rând, vreau să-mi prezint scuzele față de fani pentru acea rabona. Știu că nu astea sunt standardele de la Rangers. M-am lăsat puțin dus de val”, a spus Hagi în deschiderea declarației sale.

🎥 REACTION: Ianis Hagi spoke to @RangersTV after today's victory against Dundee United. pic.twitter.com/NL1YVKxYSm