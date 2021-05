Ianis Hagi: Stau bine cu dragostea. Cine este tanara care i-a sucit mintile fotbalistului roman

Fotbalistul roman are o relatie de iubire o tanara frumoasa din Constanta, conform unor surse Ziare.com.Constanteanca este de origine aromana ca si fotbalistul. Cei doi se inteleg perfect, dar, deocamdata, tanara nu s-a mutat in Scotia.Ea studiaza in Romania si asteapta sa-si termine studiile pentru a-l urma pe Ianis Hagi in strainatate."Stau bine cu dragostea. Sunt tanar.Importanta e si viata privaata, dar vreau s-o tin departe.Parerea mea ca partea o gestionez bine. Vedem in viitor ce va mai fi", a spus Ianis Hagi la Digisport.