Ianis Hagi, sfatuit sa accepte ultima oferta primita

Dupa ce antrenorul italian a anuntat ca-l doreste pe Ianis, fostul fotbalist roman Narcis Raducan ii recomanda lui Ianis sa accepte propunerea."E curajos daca va alege iarasi Italia, dar poate ca e o dorinta de revansa pentru el, iar acest lucru poate fi o motivatie importanta. Pe Ianis il vad oriunde in fotbalul mare, pentru ca a trecut prin toate. Si prin laude, prin bucurii, prin dezamagiri sau prin critici.Ar trebui sa fie suficient de bine antrenat in momentul acesta, ma refer mental. Am vazut ca fizic si tehnic este foarte bine ancorat in fotbalul mare. Sigur ca urmeaza pasul urmator, acolo unde toata lumea isi doreste, sa faca pasul la o echipa mare din Europa. La o echipa precum Cagliari poate face fata si ar fi extraordinar sa faca, pentru binele echipei nationale", a spus Narcis Raducan, conform Antena Sport Ianis Hagi este imprumutat in acest moment in Scotia, la Rangers, club care il poate cumpara cu 5 milioane de euro, de la Genk.C.S.