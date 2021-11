Ianis Hagi, la un pas de transferul carierei! Fotbalistul român poate ajunge lângă Messi și Neymar

Ianis Hagi ar putea face pasul în alt campionat în această iarnă.

Evoluțiile foarte bune ale fotbalistului român la Rangers au atras privirile echipelor importante din Europa.

După ce AS Roma și-a manifestat interesul pentru Hagi, acum și Lyon se bate pentru semnătura jucătorului lui Rangers.

Conform jurnalistului Ekrem Konur, francezii doresc să facă o ofertă în pauza de iarna fotbalistului român, care are 3 goluri și 4 assist-uri în acest sezon pentru echipa sa, în 14 meciuri.

În cazul în care va ajunge la Lyon, Ianis Hagi se va duela cu Messi, Neymar și Mbappe de la PSG.

🚨Olympique Lyon scouting the situation of Ianis Hagi.

In the transfer window, the Frenchman may make an offer to Rangers. 👀#OL #OLyon • #RangersFC #ForeverTogether pic.twitter.com/vqvepn6wD4