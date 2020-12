Ianis Hagi, urmarit de trei cluburi mari din Europa. Plecarea din Scotia ar putea avea loc in 2021

Conform publicatiei Fichajes , citata de Digisport, Ianis Hagi este monitorizat de AC Milan , RB Leipzig si Sevilla, cluburi cunoscute pentru capacitatea de a aduce jucatori tineri, de perspectiva, pe care sa-i vanda ulterior cu sume importante.Sursa citata sustine ca o plecare al lui Ianis Hagi din Scotia s-ar putea face chiar in 2021, daca mijlocasul ofensiv va continua sa aiba prestatii solide la Rangers.In actuala stagiune, Ianis Hagi a evoluat in 25 de partide pentru echipa antrenata de Steven Gerrard, lider in Scotia si calificata in saisprezecimile Europa League, reusind patru goluri si 10 pase decisive.