Ianis Hagi, doar rezerva in Benfica - Rangers 3 - 3. Keseru, gol marcat contra lui Mourinho

Keseru, care a jucat pana in minutul 59, a inscris in minutul 50.Tot la gazde, Cosmin Moti a fost rezerva.Cu Ianis Hagi rezerva, Glasgow Rangers a remizat in deplasare cu Benfica, scor 3-3, meci la care a condus cu 3-1 si gazdele au egalat in inferioritate numerica.Hapoel Beer Sheva a pierdut, acasa, scor 2-4, cu Bayer Leverkusen, intr-un meci arbitrat de Radu Petrescu.Tot joi, PAOK Salonic a invins cu 4-1 PSV Eindhoven, revenind de la 0-1.Rezultate din grupele Ligii Europa:Grupa B Rapid Viena - Dundalk 4-3Au marcat: Ljubicic '22, Arase '79, Hofmann '87, Demir '90 / Hoban '7, McMillan '82, '90+6 (autogol)Grupa CHapoel Beer Sheva - Bayer Leverkusen 2-4Au marcat: Acolatse '11, '25 / Bailey '5, '75, Dadia '39 (autogol), Wirtz '88Slavia Praga - Nice 3-2Au marcat: Kuchta '16, '71, Sima '43 / Gouiri '33, Ndoye '90+3Grupa D Benfica Lisabona - Glasgow Rangers 3-3Au marcat: Goldson '2 (autogol), Silva '77, Nunez '90+1 / Goncalves '24 (autogol), Kamara '25, Morelos '51In minutul 19, de la Benfica a fost eliminat Otamendi.Lech Poznan - Standard Liege 3-1Au marcat: Skoras '14, Ishak '22, '48 / Lestienne '29Grupa EOmonia Nicosia - Granada 0-2Au marcat: Herrera '4, Suarez '63In minutul 41, de la Omonia a fost eliminat Duris.PAOK Salonic - PSV Eindhoven 4-1Au marcat: Schwab '47, Zivkovic '56, '66, Tziolis '58 / ZahaviGrupa FReal Sociedad - AZ Alkmaar 1-0A marcat: Portu '58Rijeka - Napoli 1-2Au marcat: Muric '13 / Dememe '43, Politano '62Grupa ISivasspor - Qarabag 2-0Au marcat: Osmanpasa '11, Kayode '89Grupa JLudogoret Razgrad - Tottenham 1-3Au marcat: Keseru '50 / Kane '13, Moura '33, Lo Celso '61