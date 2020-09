Dat afara de Contra, un dinamovist a plecat in Scotia sa se bata cu Ianis Hagi

Popescu a mai jucat in Scotia la St. Mirren, in 2019, sub forma de imprumut de la Dinamo.Transferat la grusarea din Soseaua Stefan cel Mare de la Academia de juniori a clubului Sporting Pitesti, in 2011, Mihai Popescu (27 de ani) a debutat in tricoul alb-rosu la Dinamo 2 si a jucat in cariera pentru Dinamo Bucuresti, Dunarea Calarasi, ACS Berceni, FC Voluntari si St. Mirren (Scotia). 63 de meciuri si 5 goluri a adunat Mihai Popescu pentru Dinamo in Liga 1 . A mai jucat, in tricoul alb-rosu, 5 partide in Cupa Romaniei si doua in Cupa Ligii. Doua trofee are Mihai Popescu in palmares, Cupa Ligii cu Dinamo si Supercupa Romaniei cu FC Voluntari.