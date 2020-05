Numele celor 4 echipe de top care sunt pe urmele lui Ianis Hagi

Ziare.

Potrivit acestuia, Ianis este urmarit de Manchester City Chelsea Londra si Tottenham.In plus, Giovani spune ca Jose Mourinho , in prezent la Tottenham, s-a interesat in trecut personal de Ianis Hagi."Ianis poate sa ajunga in Anglia, la una din Manchester, la Chelsea sau la Tottenham. Pe mine Mourinho m-a si intrebat despre el acum ceva timp. I-am vorbit foarte frumos. Ianis este mai aproape de Anglia decat de celelalte campionate", a spus Giovani Becali la ProSport Live Potrivit spuselor lui Giovani Becali, Glasgow Rangers a activat optiunea de cumparare a lui Ianis Hagi. Scotienii ar fi platit astfel 5 milioane de euro pentru a-l cumpara pe Ianis de la Genk.Deocamdata, campionatul din Scotia a fost anulat, iar Celtic a fost desemnata invingatoare.C.S.