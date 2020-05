Presa din Scotia, despre ultimele noutati in cazul lui Ianis Hagi: Sunt vesti foarte interesante

Ziare.

com

Jurnalistii de la Rangers News noteaza ca transferul lui Ianis ar reprezenta o veste pe care fanii echipei o asteapta de foarte mult timp."Aceasta va fi o veste foarte interesanta pentru fanii lui Rangers, avand in vedere calitatile pe care Hagi le-a aratat in scurtul timp petrecut la acest club.El este inca inconsecvent si nu a stralucit asas cum spera in Premiership, poate si pentru ca a fost folosit in partile laterale ale terenului. Cu toate acestea, el este un jucator talentat, care a stralucit pe scena mare in victoria cu Braga. Hagi a fost unul dintre putinele lucruri bune care i s-au intamplat lui Rangers in 2020, iar pastrarea lui va fi un impuls inaintea sezonului urmator", a notat sursa citata.La finalul saptamanii trecute, Gica Popescu a anuntat ca scotienii de la Glasgow Rangers au luat decizia in privinta transferului lui Ianis Hagi.Potrivit spuselor presedintelui de la Viitorul , scotienii au decis sa-l cumpere pe Ianis de la Rangers.Totusi, Rangers ar vrea sa reduca din suma ce trebuie platita, in valoare de 5 milioane de euro."Rangers si-l doreste foarte, foarte mult. Decizia tehnic a fost insa luata deja. Probabil se vor renegocia anumiti termeni contractuali, insa sunt convins ca transferul se va face", a anuntat Gica Popescu la Look Plus.De asemenea, Gica Popescu a mentionat ca si Ianis vrea sa ramana in Scotia, la Rangers."Isi doreste foarte mult sa joace tot aici deoarece s-a acomodat foarte bine, este apreciat si are o chimie foarte buna cu colegii, cu antrenoru, cu managementul. Vrea sa ramana acolo si cred ca se va intampla. Rangers este optiunea numarul unu pentru el", a adaugat Popescu.De la transferul in Scotia, Ianis a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive.C.S.