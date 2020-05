Presa din Spania prezinta echipa la care Ianis Hagi s-ar integra perfect

Ziare.

Jucatorul care in prezent e imprumutat de la Genk la Rangers ar putea ajunge din vara in Spania, unde e dorit de Sevilla. Publicatia iberica AS scrie despre interesul directorului sportiv al andaluzilor, Monchi, pentru internationalul roman, pe care l-a dorit si in urma cu un an."Relatia tensionata pe care jucatorul o are cu Genk l-ar putea aduce pe acesta la Sevilla", noteaza publicatia in cauza.Sevilla si, in special, fotbalul din Spania i s-ar potrivi ca o manusa lui Ianis, crede autorul articolului."Cresterea sa a fost exceptionala in ultimii ani. Abilitatea de a lovi mingea cu ambele picioare si viziunea in joc l-ar face sa se adapteze perfect la fotbalul spaniol", mai noteaza sursa citata.Sevilla depinde insa de alegerea facuta de Rangers, care are optiunea de a-l cumpara pe Ianis de la Genk in schimbul a 5 milioane de euro.I.G.