Prima oferta primita de Ianis Hagi dupa anuntul transferului la Rangers

Potrivit The Sunday Post , italienii de la Lazio insista pentru mutarea lui Ianis chiar si dupa ce acesta a ajuns in curtea lui Rangers."Lazio, al carei manager Simone Inzaghi si director sportiv Igli Tare sunt mari admiratori ai mijlocasului - nu sunt convinsi ca totul este pierdut. Astfel, chiar si daca Rangers activeaza optiunea de cumparare, nu exclud transferul lui Ianis, oferindu-le celor de la Rangers sansa de a face profit imediat.A cumpara un jucator pentru a-l vinde imediat ar putea reprezenta o problema in relatia cu FIFA , dar criza curenta va duce probabil la schimbarea unor reguli in ce priveste fereastra de transferuri", a scris publicatia britanica.Potrivit spuselor lui Giovani Becali, Glasgow Rangers a activat optiunea de cumparare a lui Ianis Hagi. De asemenea, si cotidianul Gazetta dello Sport a anuntat mutarea.Scotienii ar fi platit astfel 5 milioane de euro pentru a-l cumpara pe Ianis de la Genk.Deocamdata, campionatul din Scotia a fost anulat, iar Celtic a fost desemnata invingatoare.C.S.