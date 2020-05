Rasturnare de situatie in cazul Ianis Hagi: Anuntul facut de Gica Popescu

Ziare.

Desi in presa s-a scris faptul ca, dupa acest transfer, la Viitorul Constanta vor ajunge 680 de mii de euro, presedintele gruparii lui Gica Hagi a mentionat ca acest lucru nu este adevarat."Doream sa fac un comentariu legat de partea financiara. Noi avem 10% din diferenta transferului, nu din suma de transfer. Deocamdata nu stim inca suma cu care s-a vandut, dar in niciun caz nu am primit banii vehiculati", a afirmat Gica Popescu la Digi Sport.Conform presei britanice, suma de transfer a fost de 3.4 milioane de euro, astfel ca Genk a pierdut 600 de mii de euro fata de suma cu care l-a cumparat de la Viitorul.In aceste conditii, Viitorul nu va mai incasa niciun ban din revanzare.Ianis a semnat un contract valabil pe 3 ani cu Rangers si va fi jucatorul scotienilor.C.S.