Titular la Rangers după un an, Ianis Hagi a fost ”pedepsit” la pauză. Calificare cu mari emoții pentru echipa românului

Internaționalul român Ianis Hagi (24 de ani) a revenit printre titularii lui Glasgow Rangers după un an de pauză cauzată de o accidentare, însă n-a rezistat pe teren decât o repriză.

În optimile de finală ale Cupei Scoției, Ianis Hagi a fost titularizat de antrenorul Michael Beale, asta după ce a mai evoluat 18 minute, ca rezervă, într-un meci de campionat.

Pe teren propriu, contra divizionarei secunde Partick Thistle, Rangers s-a impus cu 3-2 și s-a calificat în sferturi, dar a trecut prin mari emoții.

Astfel, oaspeții au condus cu 1-0 la pauză, gol Holt, din penalty, în minutul 35, iar antenorul Beale a decis să renunțe la Ianis Hagi, pe care l-a înlocuit cu englezul Kent.

În repriza secundă, Rangers a întors rezultatul prin reușitele semnate de Colak (50), Tillman (71) și Sands (86), Partick Thistle mai marcând o singură dată, prin Tiffoney (74).

He's back! 🇷🇴

Ianis Hagi makes his first @RangersFC start today since coming back from a long-term injury 🔵#ScottishCup | @ScottishCup pic.twitter.com/dwW2T9vLlW