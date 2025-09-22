Ianis Hagi i-a uimit pe turci la primul meci ca titular. Nota primită de român

Internaționalul român Ianis Hagi (26 de ani) a fost prima dată titular pentru Alanyaspor, în meciul cu Istanbul Bașakșehir, scor 1-1, din etapa a șasea a campionatului Turciei.

Ianis Hagi s-a aflat pe teren timp de 66 de minute, fiind înlocuit după ce a primit un cartonaș galben.

Românul a avut o evoluție apreciată de presa din Turcia, care i-a acordat cea mai mare notă de la Alanyaspor, 7,5.

Ianis Hagi a fost aproape de a marca primul său gol la Alanyaspor, cea mai mare ocazie venind în minutul 15, când a șutat puternic de la distanță, dar pe direcția portarului.

Conform statisticilor, Ianis Hagi a avut o precizie a paselor de 78 la sută și a câștigat 6 dueluri din 9, remarcându-se și cu 3 acțiuni defensive.

🇷🇴 Ianis Hagi 🆚 Basaksehir (1-1) 🟰 ⭐ Note 7,5 (le meilleur à Alanya) ⌚️ 66 minutes 🎯 78% précision passes (18/23) 🧹 1 récupérations 🧱 3 actions défensives ⚔ 6/9 duels remportés 💫 1/1 dribble réussi 🥅 2/4 tirs cadrés 1ère titularisation, meilleur joueur sur la pelouse! pic.twitter.com/x0gY518l8n — Foot Roumain 🇷🇴 (@FootRoumain) September 21, 2025

