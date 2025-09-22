Ianis Hagi i-a uimit pe turci la primul meci ca titular. Nota primită de român

Internaționalul român Ianis Hagi (26 de ani) a fost prima dată titular pentru Alanyaspor, în meciul cu Istanbul Bașakșehir, scor 1-1, din etapa a șasea a campionatului Turciei.
Ianis Hagi s-a aflat pe teren timp de 66 de minute, fiind înlocuit după ce a primit un cartonaș galben.
Românul a avut o evoluție apreciată de presa din Turcia, care i-a acordat cea mai mare notă de la Alanyaspor, 7,5.
Ianis Hagi a fost aproape de a marca primul său gol la Alanyaspor, cea mai mare ocazie venind în minutul 15, când a șutat puternic de la distanță, dar pe direcția portarului.
Conform statisticilor, Ianis Hagi a avut o precizie a paselor de 78 la sută și a câștigat 6 dueluri din 9, remarcându-se și cu 3 acțiuni defensive.
🇷🇴 Ianis Hagi 🆚 Basaksehir (1-1) 🟰
⭐ Note 7,5 (le meilleur à Alanya)
⌚️ 66 minutes
🎯 78% précision passes (18/23)
🧹 1 récupérations
🧱 3 actions défensives
⚔ 6/9 duels remportés
💫 1/1 dribble réussi
🥅 2/4 tirs cadrés
1ère titularisation, meilleur joueur sur la pelouse! pic.twitter.com/x0gY518l8n— Foot Roumain 🇷🇴 (@FootRoumain) September 21, 2025