Ianis Hagi i-a uimit pe turci la primul meci ca titular. Nota primită de român

Autor: Teodor Serban
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 09:23
534 citiri
Ianis Hagi FOTO X @FootRoumain

Internaționalul român Ianis Hagi (26 de ani) a fost prima dată titular pentru Alanyaspor, în meciul cu Istanbul Bașakșehir, scor 1-1, din etapa a șasea a campionatului Turciei.

Ianis Hagi s-a aflat pe teren timp de 66 de minute, fiind înlocuit după ce a primit un cartonaș galben.

Românul a avut o evoluție apreciată de presa din Turcia, care i-a acordat cea mai mare notă de la Alanyaspor, 7,5.

Ianis Hagi a fost aproape de a marca primul său gol la Alanyaspor, cea mai mare ocazie venind în minutul 15, când a șutat puternic de la distanță, dar pe direcția portarului.

Conform statisticilor, Ianis Hagi a avut o precizie a paselor de 78 la sută și a câștigat 6 dueluri din 9, remarcându-se și cu 3 acțiuni defensive.

