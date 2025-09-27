Ianis Hagi a vorbit despre momentul retragerii: ”Sper că va continua să o facă”

Echipa turcă Alanyaspor, pentru care Ianis Hagi a jucat din minutul 71, a pierdut vineri seara, pe teren propriu, scor 0-1, în faţa formaţiei Galatasaray Istanbul, în etapa a 7-a din Super Lig, campionatul Turciei.

La Alanya, Galatasaray a deschis scorul în minutul 23, prin Mauro Icardi, care a beneficiat de un assist al lui Wilfried Singo. Alanyaspor a echilibrat meciul şi a dat semne că poate egala situaţia de pe tabelă, dar, chiar dacă managerul Joao Perreira l-a aruncat în luptă şi pe Ianis Hagi, din minutul 71, gazdele nu au reuşit să marcheze, iar Galatasaray s-a impus la limită, scor 1-0, într-un meci pe care nu l-a dominat.

Alanyaspor e pe locul 9, cu 9 puncte, în timp ce Galatasaray este lider după şapte etape, cu şapte victorii care au adus 21 de puncte.

La meci a asistat și Gică Hagi, iar Ianis a vorbit la final despre tatăl său, care a scris istorie în Turcia, la Galatasaray.

"Am reușit să avem o prestație foarte bună. Am avut 22 de ocazii. Am jucat împotriva campioanei en-titre, a fost un meci dificil. Am vrut să arătăm cine e Alanyaspor. Desigur, o astfel de prestație fără puncte nu e de ajuns, aveam nevoie și de victorie.

A fost o ocazie foarte specială pentru mine și pentru familia mea. Am avut parte de niște ani minunați în Istanbul (n.r. orașul în care Ianis Hagi s-a născut), iar tatăl meu a avut foarte mare succes aici.

Mă bucură să îl am pe tatăl meu în tribune și să mă vadă cum joc. M-a urmărit încă de când eram mic și sper că va continua să o facă până mă voi retrage", a spus Ianis Hagi.

