Atacantul român a marcat în campionatul Portugaliei, iar echipa sa a făcut spectacol

Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 07:45
188 citiri
Atacantul român a marcat în campionatul Portugaliei, iar echipa sa a făcut spectacol
Ianis Stoica FOTO X @FootRoumain

Atacantul român Ianis Stoica a înscris un gol în victoria pe care echipa sa, Estrela Amadora, a înregistrat-o sâmbătă seara, pe teren propriu, în faţa formaţiei AVS, în etapa a şaptea din Liga Portugal.

Kikas a deschis scorul pentru Estrela Amadora, în minutul 21 al meciului cu AVS, iar Ianis Stoica l-a majorat trei minute mai târziu, din assistul lui Sidny Lopes Cabral. În minutul 45+2 tot Cabral a fost omul pasei decisive şi Kikas a stabilit scorul pauzei.

Ianis Stoica, titular la gazde, a fost înlocuit în minutul 62, iar fiecare echipă a avut câte un jucător eliminat. Paulo Vitor (AVS) a fost trimis la vestiare în minutul 77, cu roşu direct, iar Oumar Ngom a primit al doilea cartonaş galben şi a fost eliminat în minutul 90+3.

Estrela Amadora s-a impus cu 3-0 şi a reuşit prima victorie stagională, ocupând locul 11, cu 7 puncte. AVS are doar un punct şi e ultima în clasament.

Alegeri în Republica Moldova: Prima votantă, o studentă din Japonia: “Am ales pacea, dezvoltarea și drumul european al țării” VIDEO/FOTO
Alegeri în Republica Moldova: Prima votantă, o studentă din Japonia: “Am ales pacea, dezvoltarea și drumul european al țării” VIDEO/FOTO
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au început odată cu deschiderea secţiei de votare la sediul ambasadei din Japonia, iar primul votant, după intonarea imnului de stat, a fost Ana...
Alegeri cruciale în Republica Moldova. Astăzi se decide soarta țării, esențială și pentru viitorul Europei
Alegeri cruciale în Republica Moldova. Astăzi se decide soarta țării, esențială și pentru viitorul Europei
Alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie, din Republica Moldova atrag un interes deosebit, pentru că soarta acestei mici ţări este considerată esenţială pentru viitorul Europei şi...
#Ianis Stoica, #Estrela Amadora, #avs, #liga portugal , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
E oficial: Eric Bicfalvi si-a gasit echipa! Surpriza de proportii
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ce descatusare! Dennis Man a intrat pe teren si peste doua minute a fost eroul PSV-ului

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. S-a jucat ca-n curtea școlii! Meci cu 10 goluri în campionatul Germaniei între două echipe cu pretenții
  2. Tottenham a smuls un punct la ultima fază. Ce a făcut internaționalul român
  3. Atacantul român a marcat în campionatul Portugaliei, iar echipa sa a făcut spectacol
  4. Dennis Man, decisiv la Rotterdam: introducerea românului a avut un impact instant VIDEO
  5. Mare surpriză la Arad, în Superliga. Codașa care a încurcat-o pe UTA
  6. Cristi Chivu leagă victoriile la Inter Milano. Ce s-a întâmplat în ultimul meci
  7. S-a încheiat Petrolul - Rapid, în Superliga. Pe ce loc se află giuleștenii
  8. CSM București a pierdut din nou în Liga Campionilor. Două eșecuri în trei meciuri
  9. Atletico - Real, derby fabulos la Madrid. S-au marcat 7 goluri
  10. S-a vorbit limba română la WTA Beijing! Cine e moldoveanca eliminată de Emma Răducanu. Alte rezultate