Debut de vis pentru fostul jucător de la FCSB în campionatul Portugaliei

Atacantul român Ianis Stoica, fost jucător la FCSB, a marcat la debutul său oficial pentru echipa portugheză Estrela Amadora, care a terminat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Estoril, în prima etapă din Liga Portugal.

Ianis Stoica a fost lăsat pe banca de rezerve de către managerul Estrelei Amadora, Luis Silva şi echipa a fost condusă la pauză. Gazdele au deschis scorul în minutul 36, prin Tiago Parente, iar Ianis Stoica a fost trimis pe teren abia în minutul 74, în locul lui Alan Godoy.

La numai un minut după ce a intrat în joc, românul a primit o pasă de la Rodrigo Pinho, intrat tot în minutul 74, şi a înscris golul egalizator.

Partida s-a încheiat 1-1 şi Estrela Amadora va înfrunta în etapa următoare, acasă, pe Benfica Lisabona.

