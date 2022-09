Un fotbalist din lotul FCSB-ului e nemulțumit că nu i se acordă mai multe șanse.

Este vorba despre atacantul Ianis Stoica, fiul fostului fotbalist Pompiliu Stoica. Acesta a fost folosit pe debut de sezon, însă ulterior nu i s-au mai acordat șanse.

Convocat de Daniel Pancu la naționala României Under 20, Ianis Stoica a vorbit despre situația lui de la FCSB.

Ce a declarat Ianis Stoica pentru DigiSport

Probabil am jucat mai prost la început de sezon. Dar și sezonul trecut tot la fel de prost am început, apoi mi s-a dat încredere și am revenit și am marcat goluri.

Mi-a spus să mă pregătesc și să-mi aștept șansa. Asta am de făcut și asta voi face. Chiar dacă nu-mi convine, mai ales după sezonul trecut în care am rezolvat meciuri si am marcat goluri și echipa cu mine în teren a fost aproape de a câștiga campionatul.Dar, nu am ce face.

Nu e un pas în spate (n.r. - convocarea la naționala U20), pentru că este o mândrie să joci la orice națională. Am o mai mare experiență față de colegi și trebuie să-i ajut. Dar, până la urmă, da, lipsa jocurilor m-a adus aici

