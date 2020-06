Ianis Zicu va antrena echipa Farul Constanta si in sezonul viitor

Ziare.

Managerul FC Farul Constanta, Tiberiu Curt, si tehnicianul in varsta de 36 de ani au parafat, marti, noul acord si au pus la punct detaliile pentru pregatirea noului campionat "Sunt fericit ca am in continuare increderea conducerii, dupa un an mai mult bun decat rau.Eu zic ca am fi avut sanse foarte mari sa fim aproape de locurile de promovare in acest sezon. Am semnat pentru urmatorul campionat, unul mult mai important pentru Farul. Daca anul trecut, primul obiectiv era mentinerea in Liga a 2-a si formarea unei echipe bune, sper ca in acest sezon sa reusim sa promovam, pentru ca un antrenor trebuie sa plece intotdeauna de la acest gand.Sa speram ca lucrurile vor reveni la normal foarte repede si vor vedea o echipa Farul care va pune probleme tuturor si va reusi sa revina in prima liga. Ii asteptam la stadion in numar cat mai mare!", a declarat Zicu.