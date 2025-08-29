Gică Hagi a intrat în direct și s-a luat de Edi Iordănescu pentru ce i-a făcut fiului său

28 Martie 2024 - Gică Hagi a intrat în direct și s-a luat de Edi Iordănescu pentru ce i-a făcut fiului său

Ianis Hagi a jucat în ambele meciuri ale echipei naționale, dar nu a fost titular nici cu Irlanda de Nord nici contra Columbiei.

Ianis

Gică Hagi, pus la zid din cauza fiului Ianis: "Să-l lase să vorbească cu picioarele"

25 Martie 2024 - Gică Hagi, pus la zid din cauza fiului Ianis: "Să-l lase să vorbească cu picioarele"

Gică Hagi s-a erijat mereu într-un apărător al fiului său Ianis, chiar dacă acesta are probleme la echipele de club la care joacă în străinătate.

#Hagi,
#ianis,
#copil,
#pus la zid,
#derek fergusson
, #stiri fotbal
Hagi, virulent în cazul fiului său Ianis: "Nu îl salvează tata"

06 Martie 2024 - Hagi, virulent în cazul fiului său Ianis: "Nu îl salvează tata"

Gică Hagi s-a arătat din nou deranjat de faptul că există zvonuri care îl dau pe Ianis Hagi ca și revenit la Farul și a dezmințit aceste informații.

#Hagi,
#ianis,
#antrenor,
#Tata,
#salvat,
#probleme,
#rangers
, #stiri fotbal
Cine e tânăra care l-a ridicat pe Hagi de pe scaun la cununia fiului său FOTO

27 Decembrie 2023 - Cine e tânăra care l-a ridicat pe Hagi de pe scaun la cununia fiului său FOTO

Gică Hagi a ieșit din forma antrenorului serios și exigent la cununia fiului său, unde a ajuns la un moment dat pe scenă cântând o melodie din repertoriul internațional.

#Hagi,
#gabriela munteanu,
#cintat,
#nunta,
#ianis,
#melodeie,
#Vaya con Dios
, #stiri fotbal
Gică Hagi i-a transmis o scrisoare lui Răzvan Burleanu, iar președintele FRF a făcut-o publică

22 Noiembrie 2023 - Gică Hagi i-a transmis o scrisoare lui Răzvan Burleanu, iar președintele FRF a făcut-o publică

Fostul mare internaţional român Gheorghe Hagi a transmis, printr-o scrisoare adresată preşedintelui FRF Răzvan Burleanu, un mesaj pentru Federaţia Română de Fotbal şi echipa naţională a

#Gica Hagi,
#echipa nationala,
#Romania,
#FRF,
#Edi Iordanescu,
#ianis
, #nationala
Reacția lui Gică Hagi după golul superb înscris de Ianis, care a adus calificarea României la EURO 2024

19 Noiembrie 2023 - Reacția lui Gică Hagi după golul superb înscris de Ianis, care a adus calificarea României la EURO 2024

România s-a calificat la EURO 2024, golul victoriei din meciul cu Israel fiind reușit de Ianis Hagi, care a punctat și contra Andorrei, în partida precedentă a tricolorilor.

#Hagi,
#declaratie,
#reactie,
#calificare,
#Romania,
#EURO 2024,
#gol,
#ianis
, #stiri fotbal
Ce spune Hagi despre fiul său Ianis, care a schimbat cinci echipe până la 24 de ani

11 Octombrie 2023 - Ce spune Hagi despre fiul său Ianis, care a schimbat cinci echipe până la 24 de ani

Ianis Hagi a plecat acum o lună de la Glasgow Rangers la Alaves, aceasta fiind a cincea lui echipă până la 24 de ani.

#Hagi,
#ianis,
#Tata,
#fericit,
#Spania,
#consacrat,
#decizie
, #stiri fotbal
Gică Hagi, mesaj memorabil pentru soţie! Cum au reacționat Ianis și Kira după victoria tatălui în campionat

22 Mai 2023 - Gică Hagi, mesaj memorabil pentru soţie! Cum au reacționat Ianis și Kira după victoria tatălui în campionat

Managerul FC Farul, Gheorghe Hagi, a declarat, duminică, după ce a obţinut titlul de campioană a României, că nu mai este la vârsta la care să dedice trofeul cuiva, doar jucătorilor, şi

#Hagi,
#ianis,
#kira,
#Marilena,
#farul,
#fgarul campioana
, #stiri fotbal
Hagi s-a enervat cumplit din cauza fiului Ianis."Trebuie să intervin"

21 Aprilie 2023 - Hagi s-a enervat cumplit din cauza fiului Ianis."Trebuie să intervin"

Gică Hagi și-a ieșit din fire pe un subiect delicat pentru familia lui și anume situația lui Ianis, fiul său legitimat la Glasgow Rangers.

#Hagi,
#nervos,
#ianis,
#subiect,
#situatie,
#accidentat,
#rangers,
#probleme,
#Marius Niculae
, #stiri fotbal
Hagi dă de pământ cu Iordănescu din nou: "Ianis nu e dorit! Nici nu l-a sunat, i-a dat mesaj"

23 Martie 2023 - Hagi dă de pământ cu Iordănescu din nou: "Ianis nu e dorit! Nici nu l-a sunat, i-a dat mesaj"

Gică Hagi nu poate trece peste neconvocarea fiului său la națională. Managerul Farului îl desființează pe Edward Iordănescu pentru această decizie, deși fiul lui a jucat foarte puțin după

#Gica Hagi,
#ianis,
#edeard irodanescu,
#echipa antionala
, #nationala
Hagi îl toacă din nou pe Edi Iordănescu: "E grav!"

18 Martie 2023 - Hagi îl toacă din nou pe Edi Iordănescu: "E grav!"

Gică Hagi nu se împacă deloc cu ideea că Ianis nu s-a aflat nici măcar pe lista preliminară a jucătorilor convocați pentru meciurile cu Andorra și Belarus.

#Hagi,
#Edi Iordanescu,
#suparat,
#ianis,
#copilul lui,
#brand,
#grav
, #stiri fotbal
Iordănescu și l-a pus în cap pe Hagi prin neconvocarea lui Ianis. "Edi e fraier!"

15 Martie 2023 - Iordănescu și l-a pus în cap pe Hagi prin neconvocarea lui Ianis. "Edi e fraier!"

Edward Iordănescu a atras furia lui Gică Hagi după ce l-a lăsat în afara lotului echipei naționale pe Ianis Hagi.

#Edward Iordanescu,
#Gica Hagi,
#ianis,
#echipa nationala
, #nationala
Topul perlelor lui Gică Hagi. De la "omul e o persoană umană" până la "Ianis a murit, aaa... a muncit"

05 Februarie 2023 - Topul perlelor lui Gică Hagi. De la "omul e o persoană umană" până la "Ianis a murit, aaa... a muncit"

Gică Hagi împlinește duminică, 5 februarie, 58 de ani și este unul dintre cei mai iubiți oameni din România, un exemplu pentru sportivi și nu numai pentru ei.

#Hagi,
#perle,
#vorbe,
#duh,
#ianis,
#prostii spuse,
#perle de top
, #stiri fotbal
Gică Hagi, primit ca un superstar la Rangers: șut fabulos din lovitură liberă VIDEO

27 Martie 2022 - Gică Hagi, primit ca un superstar la Rangers: șut fabulos din lovitură liberă VIDEO

Gică Hagi și alte legende ale fotbalului internațional au participat sâmbătă, 26 martie, la un meci găzduit de Glasgow Rangers, club care a sărbătorit 150 de ani de la înființare.

#Hagi,
#glasgow rangers,
#ianis,
#farul
, #stiri fotbal
Reacția lui Gică Hagi după accidentarea gravă a fiului său

26 Ianuarie 2022 - Reacția lui Gică Hagi după accidentarea gravă a fiului său

Ianis Hagi va lipsi de pe gazon cel puțin șase luni, după ruptura de ligamente încrucișate suferită la ultimul meci al lui Rangers.

#Hagi,
#ianis,
#accidentare,
#reactie,
#probleme,
#operatie
, #stiri fotbal
Hagi anunță ce planuri are cu Farul! Ce va face Regele în perioada următoare

21 Decembrie 2021 - Hagi anunță ce planuri are cu Farul! Ce va face Regele în perioada următoare

Patronul şi antrenorul echipei Farul, Gheorghe Hagi, a declarat, luni, după meciul cu Dinamo, câștigat cu 2-0, că are planuri mari de dezvoltare a grupării dobrogene.

#Hagi,
#farul,
#planuri,
#ianis,
#rangers
, #stiri fotbal
Mesajul lui Ianis Hagi după victoria cu Real Madrid

26 Iulie 2021 - Mesajul lui Ianis Hagi după victoria cu Real Madrid

Cu Ianis Hagi titular, Glasgow Rangers a învins-o pe Real Madrid în ultimul meci de pregătire al echipei scoțiene înaintea noului sezon.

#ianis,
#Ianis Hagi,
#ianis real madrid,
#glasgow real madrid
, #stiri fotbal
Ianis Hagi, din nou rezerva la Glasgow Rangers. Cat a jucat romanul in acest sezon

28 Ianuarie 2021 - Ianis Hagi, din nou rezerva la Glasgow Rangers. Cat a jucat romanul in acest sezon

Glasgow Rangers a obtinut o noua victorie in campionatul Scotiei, unde conduce autoritar in clasament.

#Hagi,
#rangers,
#ianis,
#rezerva,
#scotia
, #stiri fotbal
Ianis Hagi, urmarit de trei cluburi mari din Europa. Plecarea din Scotia ar putea avea loc in 2021

31 Decembrie 2020 - Ianis Hagi, urmarit de trei cluburi mari din Europa. Plecarea din Scotia ar putea avea loc in 2021

Ianis Hagi a intrat in atentia unor mari cluburi europene dupa revenirea printre titularii lui Rangers.

#ianis,
#Hagi,
#rangers,
#fotbal,
#plecare,
#milan,
#cluburi,
#transfer
, #stiri Ianis Hagi
Top stiri din Actualitate
Directoarea principalei agenții sanitare americane a fost demisă după ce l-a contrazis pe secretarul sănătății, Robert F. Kennedy Jr.: „În primul rând, nu face rău”
Directoarea principalei agenții sanitare americane a fost demisă după ce l-a contrazis pe secretarul sănătății, Robert F. Kennedy Jr.: „În primul rând, nu face rău”
Vremea se schimbă brusc în următoarele zile. Zonele din România unde vor fi grindină și furtuni
Vremea se schimbă brusc în următoarele zile. Zonele din România unde vor fi grindină și furtuni
Cum a arătat ”cea mai lungă lovitură de-a lungul Dunării” a Rusiei. Imaginile atacului de la granița României VIDEO
Cum a arătat ”cea mai lungă lovitură de-a lungul Dunării” a Rusiei. Imaginile atacului de la granița României VIDEO
Ce este proiectul „Esplanada”. Primăria Capitalei a preluat un teren de 45 de mii de metri pătrați lângă Piața Unirii. „Nu trebuie să mai fie o promisiune uitată”
Ce este proiectul „Esplanada”. Primăria Capitalei a preluat un teren de 45 de mii de metri pătrați lângă Piața Unirii. „Nu trebuie să mai fie o promisiune uitată”
Presa din România: serviciul pe care toți îl vor gratuit, dar care costă enorm
Presa din România: serviciul pe care toți îl vor gratuit, dar care costă enorm
Veste neplăcută pentru turiștii de pe litoral. De ce scăldatul va fi o aventură în zilele următoare
Veste neplăcută pentru turiștii de pe litoral. De ce scăldatul va fi o aventură în zilele următoare
Toate stirile din Actualitate
Cele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
    1. Al Treilea Război Mondial: Acestea ar fi primele orașe care vor cădea, conform Inteligenței Artificiale
    2. Ministrul Apărării compară pensia unui magistrat - 5000 de euro, cu indemnizația unui soldat care a luptat în Irak - 1000 de lei. "Situaţia pare un pic dezechilibrată"
    3. Soluția care ne-ar scoate din criză, fără austeritate: Patronii bogați cu firme pe minus au datorii la stat cât aproape tot deficitul pe anul trecut
    4. Angajatul unui aeroport lansează un avertisment pentru pasagerii care își leagă panglici de valize atunci când călătoresc
    5. Planuri pentru uriașa zonă abandonată din inima Capitalei, unde Ceaușescu a vrut să facă Opera Națională. Primăria Generală vrea să o preia
    6. ”România a zguduit Rio!” Medalie fantastică pentru gimnasta noastră la Mondiale, după 33 de ani
    7. Ce șanse vor avea restructurările de la stat puse la punct de Guvern. Avocat: „Dacă se desființează mai multe posturi, intrăm în sfera concedierilor colective”
    8. Ce s-a ales de „imperiul” milionarului care atrăgea 10.000 de turiști pe sezon. Locul din România unde există un Turn Eiffel de 50 de metri înălțime FOTO
    9. Românii vor putea călători în țările europene doar cu buletinul electronic. Până când mai sunt acceptate cele fără cip
    10. Al Treilea Război Mondial: Care ar fi țările cele mai greu de cucerit, conform Inteligenței Artificiale