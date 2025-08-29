28 Martie 2024 - Gică Hagi a intrat în direct și s-a luat de Edi Iordănescu pentru ce i-a făcut fiului său

25 Martie 2024 - Gică Hagi, pus la zid din cauza fiului Ianis: "Să-l lase să vorbească cu picioarele"
Gică Hagi s-a erijat mereu într-un apărător al fiului său Ianis, chiar dacă acesta are probleme la echipele de club la care joacă în străinătate.
Gică Hagi s-a arătat din nou deranjat de faptul că există zvonuri care îl dau pe Ianis Hagi ca și revenit la Farul și a dezmințit aceste informații.
Gică Hagi a ieșit din forma antrenorului serios și exigent la cununia fiului său, unde a ajuns la un moment dat pe scenă cântând o melodie din repertoriul internațional.
Fostul mare internaţional român Gheorghe Hagi a transmis, printr-o scrisoare adresată preşedintelui FRF Răzvan Burleanu, un mesaj pentru Federaţia Română de Fotbal şi echipa naţională a
România s-a calificat la EURO 2024, golul victoriei din meciul cu Israel fiind reușit de Ianis Hagi, care a punctat și contra Andorrei, în partida precedentă a tricolorilor.
Ianis Hagi a plecat acum o lună de la Glasgow Rangers la Alaves, aceasta fiind a cincea lui echipă până la 24 de ani.
Managerul FC Farul, Gheorghe Hagi, a declarat, duminică, după ce a obţinut titlul de campioană a României, că nu mai este la vârsta la care să dedice trofeul cuiva, doar jucătorilor, şi
Gică Hagi și-a ieșit din fire pe un subiect delicat pentru familia lui și anume situația lui Ianis, fiul său legitimat la Glasgow Rangers.
Gică Hagi nu poate trece peste neconvocarea fiului său la națională. Managerul Farului îl desființează pe Edward Iordănescu pentru această decizie, deși fiul lui a jucat foarte puțin după
Gică Hagi nu se împacă deloc cu ideea că Ianis nu s-a aflat nici măcar pe lista preliminară a jucătorilor convocați pentru meciurile cu Andorra și Belarus.
Edward Iordănescu a atras furia lui Gică Hagi după ce l-a lăsat în afara lotului echipei naționale pe Ianis Hagi.
Gică Hagi împlinește duminică, 5 februarie, 58 de ani și este unul dintre cei mai iubiți oameni din România, un exemplu pentru sportivi și nu numai pentru ei.
Gică Hagi și alte legende ale fotbalului internațional au participat sâmbătă, 26 martie, la un meci găzduit de Glasgow Rangers, club care a sărbătorit 150 de ani de la înființare.
Ianis Hagi va lipsi de pe gazon cel puțin șase luni, după ruptura de ligamente încrucișate suferită la ultimul meci al lui Rangers.
Patronul şi antrenorul echipei Farul, Gheorghe Hagi, a declarat, luni, după meciul cu Dinamo, câștigat cu 2-0, că are planuri mari de dezvoltare a grupării dobrogene.
Cu Ianis Hagi titular, Glasgow Rangers a învins-o pe Real Madrid în ultimul meci de pregătire al echipei scoțiene înaintea noului sezon.
Glasgow Rangers a obtinut o noua victorie in campionatul Scotiei, unde conduce autoritar in clasament.
Ianis Hagi a intrat in atentia unor mari cluburi europene dupa revenirea printre titularii lui Rangers.