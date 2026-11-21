Europenii se pregătesc pentru ceea ce ar putea fi o iarnă deosebit de rece în acest an, după ce un fenomen neobișnuit de timpuriu de încălzire bruscă a stratosferei (SSW) a perturbat vortexul polar.

Vortexul polar este un sistem circular de vânturi care menține aerul polar foarte rece deasupra Polului Nord, la o altitudine de aproximativ 30 de kilometri deasupra suprafeței Pământului.

Uneori, undele atmosferice de mari dimensiuni pot perturba această circulație, determinând slăbirea semnificativă a vântului sau chiar inversarea direcției acestora. Acest fenomen poate provoca o creștere rapidă a temperaturilor în stratosferă.

Pe măsură ce aerul rece din straturile superioare ale stratosferei se dispersează, acesta poate influența forma curentului-jet. Acest lucru se întâmplă atunci când aerul rece coboară din stratosferă în troposferă, stratul atmosferic care se întinde de la suprafața Pământului până la o altitudine medie cuprinsă între 8 și 15 kilometri.

Rezervele de gaze ale Europei sunt în scădere

Potrivit companiei de analiză a pieței energetice Montel, citată de euronews.com, meteorologii avertizează că acest fenomen „crește probabilitatea unor temperaturi mai scăzute”, a furtunilor mai frecvente, a intensificării vântului și a unui consum mai mare de energie pentru încălzire pe continent în următoarea lună.

Ads

Analiștii spun însă că fenomenul ar trebui să se repete pentru a avea efecte de durată pe parcursul întregii ierni, deoarece episoadele izolate de încălzire bruscă a stratosferei au, în general, efecte „de scurtă durată”.

Un episod sever de frig ar putea pune și mai multă presiune asupra aprovizionării cu gaze naturale, după ce Uniunea Europeană a avertizat că ar putea fi nevoită să reducă acest consum cu 7% în această iarnă, în condițiile în care stocurile au ajuns la niveluri record de scăzute pentru această perioadă a anului.

Diminuarea rezervelor de gaze naturale, determinată în principal de războiul împotriva Iranului și de blocarea ulterioară a Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul combustibililor fosili din lume, ar urma să se accentueze înainte de intrarea în vigoare, în ianuarie 2027, a interdicției totale privind importurile de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia.

Ads

Fenomenul neobișnuit de timpuriu de încălzire a stratosferei „ar putea provoca o oarecare îngrijorare în rândul populației”, spune Klaas Dozeman, analist în domeniul energiei la Brainchild Commodity Intelligence. El adaugă că „majoritatea meteorologilor încă nu au o imagine clară asupra efectelor pe care le-ar putea avea acest fenomen în următoarele săptămâni”.

Pot pompele de căldură să protejeze gospodăriile de facturile tot mai mari la energie în această iarnă?

Tehnologiile verzi contribuie la protejarea Europei în actuala criză a combustibililor fosili, oferind unui număr tot mai mare de gospodării siguranță energetică și facturi mai mici.

Energia solară, de exemplu, a ajutat deja Uniunea Europeană să economisească 44,6 miliarde de euro prin reducerea importurilor de gaze naturale de la începutul războiului împotriva Iranului, condus de Statele Unite, care a început pe 28 februarie.

Însă, pe măsură ce zilele devin mai scurte și mai întunecate, pompele de căldură ar putea oferi o soluție pentru limitarea facturilor tot mai mari la energie.

Ads

Pompele de căldură captează energia din aer, apă sau sol și o transformă în căldură sau aer rece. În mod obișnuit, acestea furnizează între 3 și 4 kWh de energie termică pentru fiecare kilowatt-oră (kWh) de electricitate consumat.

Fiecare pompă de căldură instalată într-o locuință înlocuiește, în medie, consumul anual de aproximativ 1.100 de metri cubi de gaze naturale și reduce emisiile de dioxid de carbon cu două tone pe an, dacă energia electrică necesară funcționării sale provine din surse regenerabile.

Potrivit unei analize publicate în iunie de Asociația Europeană a Pompelor de Căldură, pompele de căldură instalate în Europa furnizează o cantitate de energie termică echivalentă cu cea transportată de peste 200 de nave-cisternă încărcate cu gaze naturale lichefiate.

Această cantitate este de două ori mai mare decât volumul de GNL care a ajuns în Uniunea Europeană din Orientul Mijlociu în 2025 și reprezintă aproximativ 7% din totalul importurilor anuale de GNL ale blocului comunitar. Astfel, anul trecut au fost evitate costuri de import în valoare de 9,7 miliarde de euro.

Ads

„Fiecare pompă de căldură instalată reprezintă un nou element de protecție pentru securitatea energetică a Europei”, spune Paul Kenny, directorul general al Asociației Europene a Pompelor de Căldură.

„Gazul natural lichefiat este cea mai scumpă sursă de energie și provine de la furnizori nesiguri, iar pompele de căldură pot reduce considerabil dependența noastră de acesta.”

În ciuda miturilor potrivit cărora pompele de căldură nu funcționează în țările cu temperaturi foarte scăzute, un nou studiu arată că, atunci când sunt utilizate corespunzător, pompele de căldură aer-aer sau aer-apă pot încălzi locuințele într-o zi obișnuită de iarnă.

Pompele de căldură sunt mai eficiente decât centralele pe gaz

Studiul realizat de compania britanică de dezvoltări imobiliare Barratt Redrow a constatat că pompele de căldură pot fi mai eficiente decât centralele tradiționale pe gaz, deoarece mențin o temperatură mai constantă, în loc să funcționeze prin creșteri bruște ale temperaturii.

„Pompele de căldură vor funcționa și în perioadele geroase, dar vor consuma mult mai multă energie electrică”, explică Jean-Paul Harreman, director la Montel, pentru Euronews Earth.

Ads

„Eficiența unei pompe de căldură este mai mare decât cea a unei centrale pe gaz, însă, dacă prețurile energiei electrice cresc foarte mult, costurile pot deveni ridicate în cele mai reci perioade. Totuși, acestea reprezintă, de regulă, doar o parte din sezonul rece, astfel că o creștere temporară a prețurilor nu trebuie confundată cu costul total anual.”

Vânzările de pompe de căldură au crescut cu 13% anul trecut, ajungând la 2,9 milioane de unități în 21 de țări europene. Astfel, numărul total al acestor echipamente instalate a ajuns la 29,3 milioane.

Întrebat dacă pompele de căldură ar putea contribui la compensarea reducerii rezervelor de gaze naturale ale Uniunii Europene, Harreman a răspuns: „Într-o anumită măsură, da. Observăm că încălzirea electrică este adoptată în tot mai multe țări, însă impactul general asupra cererii de energie nu este foarte mare.

„Reducerea consumului industrial are un rol mai important.”

Prin reducerea consumului industrial se înțelege scăderea susținută sau permanentă a cantității de energie utilizate de industrie, ca urmare a prețurilor ridicate pe termen lung sau a constrângerilor privind aprovizionarea.

Ads