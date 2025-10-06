Urmează o iarnă grea? E frig de îngheață apele încă din octombrie: „Nu e exclus ca temperaturile să scadă sub pragul de ger”

Autor: Alexandru Negrici
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 19:05
854 citiri
Urmează o iarnă grea? E frig de îngheață apele încă din octombrie: „Nu e exclus ca temperaturile să scadă sub pragul de ger”
Iarna de anul acesta poate fi mai severă decât în anii trecuți. FOTO / Hepta

România intră într-o nouă perioadă de instabilitate atmosferică severă. Temperaturile vor scădea accentuat, iar regiuni întinse vor fi afectate de ploi torențiale, viscol și rafale puternice de vânt, mai ales în sud și în est. Meteorologii au emis o informare valabilă din seara de duminică până joi, 9 octombrie, ora 10:00. Pe arii extinse se așteaptă acumulări de precipitații între 25 și 50 l/mp, iar în Muntenia, Dobrogea și Moldova cantitățile pot ajunge până la 100 l/mp.

La munte ninsorile sunt deja prezente, unde, în unele zone, s-a așternut aproximativ jumătate de metru de zăpadă, iar prognozele indică creșterea stratului de marți încolo. Din cauza condițiilor, Transalpina rămâne închisă, iar drumarii intervin pe Valea Prahovei pentru deszăpezire.

Având în vedere valul de vreme rece prezent încă de acum în toată țara, cu temperaturi aproape de două ori mai mici decât cele normale pentru această perioadă, Ziare.com a luat legătura cu șefa ANM, Elena Mateescu, și climatologul Roxana Bojariu pentru a ne da seama la ce prognoze ar trebui să ne așteptăm pentru iarnă.

Potrivit Elenei Mateescu, o prognoză mai clară pentru decembrie va fi transmisă de ANM luna viitoare, dar ne putem aștepta ca temperaturile să scadă sub pragul de ger, iar zăpada să fie prezentă pe arii extinse din țara noastră, deși în ultimele cinci ierni am avut parte de ierni neobișnuite de blânde.

„În ceea ce privește istoricul României, o iarnă normală ar trebui să aducă cantități de zăpadă nu doar în zona montană. În ansamblu, ultimele cinci ierni au fost, în medie, mai blânde decât în mod obișnuit. Cu toate acestea, iarna aceasta nu e exclus ca temperaturile să scadă sub pragul de ger, adică sub -10 grade sau -15 grade Celsius, iar stratul de zăpadă mai însemnat să apară și prin alte părți, nu doar în zona montană.

Cu toate acestea, este puțin prematur să vorbim despre prognoza pentru iarnă. Vom vedea însă o prognoză clară, pe datele pe care le vom obține la jumătatea lunii noiembrie. Ar fi bine să avem strat de zăpadă, pe parcursul iernii, mai ales pentru agricultură”, a transmis șefa ANM.

Climatologul Roxana Bojariu a pus accent pe imprevizibilitatea schimbărilor climatice, în ceea ce privește prognozele. Potrivit acesteia, deși fenomenul s-a manifestat prin ierni blânde în ultimii ani, față de deceniile precedente, este posibil să vedem episoade de iarnă severă.

„Statistic vorbind, crește frecvența iernilor blânde, comparativ cu cele din deceniile precedente; aceasta fiind o consecință a schimbării climatice și în regiunea României. Această tendință generală nu exclude apariția unor episoade cu condiții severe de iarnă, chiar dacă acestea vor fi mai puțin frecvente și, în multe cazuri, nu vor ajunge să dea caracteristica generală a iernii”, a declarat climatologul.

