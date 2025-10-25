Vortexul polar se apropie de Europa: Se așteaptă cea mai rece iarnă din ultimii 40 de ani

Meteorologii avertizează că vortexul polar, un masiv de aer rece din zona arctică, se deplasează spre Europa și ar putea determina temperaturi mult mai scăzute în următoarele luni, potrivit profit.ro. De obicei, acest fenomen asigură stabilitatea vremii în sezonul rece, însă în acest an structura sa s-a format mai slab decât de obicei, favorizând migrarea aerului rece către latitudinile medii.

Potrivit Severe Weather Europe, evoluția curentă a vortexului este atipică și va influența vremea în SUA, Canada și Europa în iarna 2025–2026. „De la apariția noului vortex polar în septembrie, acesta a prezentat o evoluție neobișnuită și ar putea deveni un factor imprevizibil pentru iarna care vine. Un vortex puternic menține aerul rece blocat în zona arctică, asigurând o iarnă mai blândă în Europa. Un vortex slab, însă, poate perturba curenții jet și permite pătrunderea aerului rece spre sud”, explică specialiștii.

O anomalie de presiune împiedică întărirea normală a vortexului, menținându-l slab și favorizând pătrunderea unui val de aer rece. „O analiză mai atentă asupra Europei arată că este așteptat un val de aer rece, determinat de o perturbare puternică a vortexului polar inferior. Dacă un astfel de eveniment s-ar produce în mijlocul iernii, ar aduce cu siguranță frig și ninsori extinse”, se arată în raport.

Cea mai friguroasă iarnă din ultimii 40 de ani?

Meteorologii compară situația cu iarna 1981–1982, când un vortex polar similar a permis aerului rece să coboare rapid spre latitudinile medii, provocând temperaturi extrem de scăzute în Europa și în nord-estul Americii de Nord.

Specialiștii avertizează însă că „nimeni nu poate garanta că iarna viitoare va urma exact același tipar, dar dezvoltarea neobișnuită a vortexului polar arată că și cele mai mici deviații pot avea efecte majore”.

Meteorologul sârb Ivan Ristić estimează că săptămâna viitoare temperaturile vor fi între 10 și 15°C, specifice toamnei târzii, urmate de ninsori în zonele montane. „Sursa aerului rece este Marea Groenlandei. Deși în această perioadă a anului nu poate aduce zăpadă în zonele joase, aerul rămâne foarte rece, iar oscilațiile atmosferice sugerează o iarnă mai aspră. Ninsorile vor fi mai frecvente, iar temperaturile vor scădea sub zero grade. În munți ar putea coborî până la -20°C, iar în zonele de câmpie la -10 sau -12°C”, a explicat Ristić. Primele ninsori în zonele joase ar putea apărea în jurul datei de 24 noiembrie.

Meteorologul Marko Čubrilo adaugă că instabilitatea vortexului polar poate provoca perturbări sau chiar un episod de încălzire stratosferică bruscă. „Iernile în care apar astfel de factori globali au avut adesea episoade de încălzire stratosferică în decembrie sau ianuarie. De aceea, e prematur să vorbim despre o prognoză exactă înainte de mijlocul lui noiembrie. Modelul european ECMWF arată un potențial moderat pentru o iarnă rece, dar nimic cert”, a precizat Čubrilo.

El menționează că doar modelul chinez (CMA) anticipează o iarnă foarte rece și cu zăpadă abundentă, în timp ce modelele americane nu indică un blocaj atmosferic semnificativ, ceea ce ar sugera o iarnă mai blândă în Europa.

