Un bărbat a cerut daune și indemnizație specială, în instanță, pentru stagiul militar obligatoriu. Ce a decis Tribunalul

Un bărbat din Iași cere, în instanță, despăgubiri și un spor la pensie pentru problemele pe care i le-a cauzat serviciul militar obligatoriu. Acesta susține că, deși avea grad de handicap, a fost încorporat și supus la rele tratamente care i-au agravat starea. Bărbatul mai susține că, la pensionare, autoritățile nu au ținut cont de stagiul militar efectuat.

Bărbatul, Constantin C., a dat în judecată Casa de Pensii Iași și Ministerul Afacerilor Interne. Magistrații Tribunalului nu au reușit să găsească nicio lege în care să-i încadreze plângerea, scrie Ziarul de Iași.

Reclamantul cere daune morale în sumă de 50.000 de lei, dar și stabilirea unei indemnizații militare permanente.

Acesta susține că ar fi trebuit să fie scutit de efectuarea serviciului militar, obligatoriu în anii '90, deoarece era încadrat în grad de handicap permanent, cu diagnosticul de schizofrenie. Cu toate acestea, a fost încorporat în 1996, pe parcursul unui an trecând prin trei unități de jandarmi, la Baia Mare, Giurgiu și Băneasa.

Bărbatul reclamă faptul că, în cele trei unități, ar fi fost bătut de nenumărate ori, ceea ce i-a agravat starea de sănătate.

Constantin C. a reclamat și faptul că, la pensionarea sa, survenită în iulie anul trecut, nu se luase în calcul și perioada de stagiu militar. Era important a se avea în vedere și aceasta, mai ales că ar fi trebuit să fie scutit.

Ads

În momentul recrutării, fusese declarat apt

Tribunalul i-a respins cererile bărbatului pe motiv că acesta beneficiază de o pensie de invaliditate, în care fusese valorificată ca stagiu de cotizare și perioada de un an în care efectuase stagiul militar.

În privința daunelor morale, dreptul la acțiune se stinge în termen de trei ani de la data faptelor reclamate. Or, termenul expirase în septembrie 2000, când se împliniseră trei ani de la liberarea din armată.

Nici în privința „indemnizației militare”, judecătorii nu i-au putut da dreptate. În momentul recrutării, fusese declarat apt, în conformitate cu baremul medical aplicabil la acea dată.

Constantin C. nu contestase hotărârea comisiei de recrutare. În plus, el nu probase că suferea într-adevăr de ceva în 1996. Primele internări pentru afecțiunile psihice datau din 2001.

Petentul nu depusese vreo probă nici în privința afirmațiilor sale că starea de sănătate i-ar fi fost agravată în timpul serviciului militar.

De asemenea, nu era identificat nici temeiul de drept pentru acordarea unei indemnizații militare unui civil care își satisfăcuse stagiul militar în perioada în care acesta era obligatoriu.

Ads