Surpriză: orașul din România care a intrat în topul european

București și Iași se numără printre orașele României care au fost incluse într-o analiză Oxford Economics, ce prezintă orașele cu cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, în ultimii 15 ani.

Capitala României și „capitala” Moldovei fac parte din „valul” de orașe din Europa Centrală și de Est ce figurează în clasamentele europene de creștere economică. Iașiul, al treilea oraș ca mărime din România, s-a situat în topul european al celor mai dinamice economii urbane, alături de Gdansk și Vilnius. Cu o rată medie anuală de creștere de peste 5%, orașul a profitat de investiții în IT, infrastructură și educație. Economia locală s-a dezvoltat pe baza productivității, un semn că firmele și instituțiile din zonă au reușit să adopte tehnologii și modele de afaceri moderne și astfel, se constată o apropiere de standardele din Vest.

București, în topul realizat de Oxford

Bucureștiul, deși are un ritm de crește mai puțin spectaculos, rămâne principalul motor economic al României. Bucureștiul a atras cea mai mare parte a investițiilor străine, are cea mai ridicată productivitate din regiune și contribuie decisiv la PIB-ul național.

În ciuda provocărilor precum infrastructură deficitară, costurile ridicate ale vieții și presiunea demografică, Bucureștiul continuă să se mențină printre cele mai competitive capitale din Europa de Est, mai arată analiza.

În timp ce orașele din Vest se bazează în special pe creșterea numărului de angajați, în Est dezvoltarea vine din eficiență și inovație. România, cu Bucureștiul și Iașiul în prim-plan, confirmă această tendință: orașe care învață să facă mai mult cu resurse mai puține și care își reduc treptat distanța față de marile centre economice ale continentului.

„Indiferent dacă este vorba de creștere bazată pe ocuparea forței de muncă sau pe productivitate, sectoarele serviciilor au jucat un rol esențial în creșterea economică a celor mai performante orașe europene. Acest lucru reprezintă o schimbare față de creșterea economică bazată pe sectorul manufacturier. Industria prelucrătoare rămâne importantă – în 10 dintre cele 20 de orașe cu cea mai rapidă creștere, aceasta a fost cel mai important sau al doilea factor care a contribuit la creștere. Însă este vorba în mare parte de industria prelucrătoare de înaltă tehnologie, nu de cea tradițională”, arată analiza, citată de Pro TV.

