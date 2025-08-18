Fost primar al Iașului, condamnare de aproape 20 de ani pentru că agresa sexual minore. Ce despăgubiri morale trebuie să plătească

Un fost primar al Iașului a fost condamnat luni dimineață, 18 august, la aproape 20 de ani de închisoare pentru fapte de viol și agresiune sexuală asupra unor minore, sentința putând fi contestată prin apel. Instanța a dispus o pedeapsă rezultantă de 19 ani și 4 luni de detenție pentru Ionel „Bebe” Onofraș, actualmente fotograf.

Magistrații i-au aplicat lui Onofraș pedepse separate: 11 ani de închisoare pentru viol, două condamnări de câte 8 ani pentru agresiune sexuală și o pedeapsă de 9 ani pentru agresiune sexuală în formă continuată, iar în urma contopirii sancțiunilor rezultă cei 19 ani și 4 luni. De asemenea, instanța a obligat inculpatul la plata unor despăgubiri morale în valoare totală de 70.000 de euro către victime. Fostului primar i s-a interzis exercitarea profesiei de fotograf pe întreaga durată a executării pedepsei.

În martie 2022, Onofraș a fost arestat preventiv în urma acuzațiilor că ar fi abuzat patru fete minore pe care le-ar fi invitat în atelierul său de fotografie, situație care a declanșat ancheta penală consemnată în acest dosar.

Procurorii ieșeni l-au trimis pe Onofraș în judecată și în februarie 2025, într-un alt dosar, sub acuzația de pornografie infantilă. Ancheta din acel caz a scos la iveală imagini cu 29 de minore în ipostaze intime, dar în cadrul dosarului au rămas, în final, cinci părți vătămate. Pentru acest dosar, magistrații au dispus măsura controlului judiciar pe toată durata procesului.

Ionel Onofraș are antecedente penale: în decembrie 2016 a fost condamnat definitiv la 4 ani și 4 luni de închisoare, perioadă pe care a executat-o în penitenciarele din Iași și Vaslui. De asemenea, în 2014 a fost trimis în judecată într-un dosar cu acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune, alături de mai multe persoane.

Onofraș a deținut funcția de primar al Iașului pentru o scurtă perioadă, între decembrie 1989 și februarie 1990.

