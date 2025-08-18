Fost primar al Iașului, condamnare de aproape 20 de ani pentru că agresa sexual minore. Ce despăgubiri morale trebuie să plătească

Autor: Alexandru Negrici
Luni, 18 August 2025, ora 14:14
1109 citiri
Fost primar al Iașului, condamnare de aproape 20 de ani pentru că agresa sexual minore. Ce despăgubiri morale trebuie să plătească
Bărbat arestat Foto: Hepta

Un fost primar al Iașului a fost condamnat luni dimineață, 18 august, la aproape 20 de ani de închisoare pentru fapte de viol și agresiune sexuală asupra unor minore, sentința putând fi contestată prin apel. Instanța a dispus o pedeapsă rezultantă de 19 ani și 4 luni de detenție pentru Ionel „Bebe” Onofraș, actualmente fotograf.

Magistrații i-au aplicat lui Onofraș pedepse separate: 11 ani de închisoare pentru viol, două condamnări de câte 8 ani pentru agresiune sexuală și o pedeapsă de 9 ani pentru agresiune sexuală în formă continuată, iar în urma contopirii sancțiunilor rezultă cei 19 ani și 4 luni. De asemenea, instanța a obligat inculpatul la plata unor despăgubiri morale în valoare totală de 70.000 de euro către victime. Fostului primar i s-a interzis exercitarea profesiei de fotograf pe întreaga durată a executării pedepsei.

În martie 2022, Onofraș a fost arestat preventiv în urma acuzațiilor că ar fi abuzat patru fete minore pe care le-ar fi invitat în atelierul său de fotografie, situație care a declanșat ancheta penală consemnată în acest dosar.

Procurorii ieșeni l-au trimis pe Onofraș în judecată și în februarie 2025, într-un alt dosar, sub acuzația de pornografie infantilă. Ancheta din acel caz a scos la iveală imagini cu 29 de minore în ipostaze intime, dar în cadrul dosarului au rămas, în final, cinci părți vătămate. Pentru acest dosar, magistrații au dispus măsura controlului judiciar pe toată durata procesului.

Ionel Onofraș are antecedente penale: în decembrie 2016 a fost condamnat definitiv la 4 ani și 4 luni de închisoare, perioadă pe care a executat-o în penitenciarele din Iași și Vaslui. De asemenea, în 2014 a fost trimis în judecată într-un dosar cu acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune, alături de mai multe persoane.

Onofraș a deținut funcția de primar al Iașului pentru o scurtă perioadă, între decembrie 1989 și februarie 1990.

Dani Mocanu scapă de închisoare, după o decizie a Curții Constituționale. În primă instanță, fusese condamnat la peste 6 ani
Dani Mocanu scapă de închisoare, după o decizie a Curții Constituționale. În primă instanță, fusese condamnat la peste 6 ani
Manelistul Dani Mocanu a scăpat definitiv de acuzațiile de proxenetism, spălare de bani și constituire de grup infracțional organizat, după ce Curtea de Apel Ploiești a constatat prescrierea...
Incendiu major la depozitul unei firme de curierat din Iași. Localnicii au primit mesaj RO-Alert. Degajări mari de fum VIDEO
Incendiu major la depozitul unei firme de curierat din Iași. Localnicii au primit mesaj RO-Alert. Degajări mari de fum VIDEO
Un incendiu are loc vineri, 15 august, la un depozit Sameday din municipiul Iași, iar echipele ISU au intervenit deja cu 3 autospeciale. Localnicii au primit un mesaj Ro-Alert în care au fost...
#Iasi, #primar, #agresiune sexuala, #inchisoare , #Justitie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
La doar 24 de ani, fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din Romania
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Multinationalele iau in calcul majorarea preturilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Fost primar al Iașului, condamnare de aproape 20 de ani pentru că agresa sexual minore. Ce despăgubiri morale trebuie să plătească
  2. Tapalagă și Pantazi, „legați” de Budeanu. Câți ani ar trebui să rămână angajați la G4Media cei doi jurnaliști în urma tranzacției de milioane de euro
  3. UPDATE Modificări la pilonul II. Ce sumă va putea fi retrasă la pensionare și pe câți ani se eșalonează plățile lunare SURSE
  4. Bacalaureat de toamnă 2025: Peste 70% dintre candidați nu au promovat examenul. Până când se pot depune contestații
  5. Alerte de vreme severă imediată. Județele pentru care a fost emis Cod galben de ploi, vânt puternic și grindină UPDATE
  6. China intervine înainte de negocierile Trump-Zelenski-liderii UE: „Poziția noastră e coerentă și clară”
  7. Un șofer și-a uitat copiii la benzinărie pe drumul de întoarcere din vacanță. Și-a dat seama când era pe autostradă
  8. Români deranjați în paradisul din Grecia: ”Nu le mai ține departe nici cafeaua arsă, nimic. Erau înțepați minim 10 copii...”
  9. Actriță exorcizată pentru a „i se trata depresia”. A fost închisă într-o cameră de un șaman
  10. Avertismentul pe care ministrul Educației, Daniel David, l-ar fi ignorat: „A fost atenționat cu mult timp înainte”