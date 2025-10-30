Domnitorul moldovean „care și-a recunoscut” corupția revine acasă: „Ce era să fac, când eram în înrudire și în amiciție cu toți boierii?”. Un politolog se amuză copios

Politologul Cristian Preda prezintă un comentariu amuzant cu privire la intenția, declarată de primarul din Iași, Mihai Chirica, de a readuce în România, din Franța, rămășițele pământești ale fostului domnitor Grigore Alexandru Ghica.

Primarul Chirica își anunțase această intenție în ziua de 30 octombrie 2025, prezentând, în acest context, și unele dintre meritele ultimului domn al Moldovei de dinainte de unirea cu Țara Românească.

Cristian Preda prezintă însă, într-un mesaj postat pe Facebook, și un element mai puțin cunoscut din viața domnitorului Ghica.

"Acest Ghica mi-e foarte simpatic. E singurul responsabil politic de la noi care și-a recunoscut greșelile", scrie Cristian Preda. Potrivit acestuia, după ce a pierdut tronul Moldovei, Ghica a rememorat perioada cât a fost domnitor și a susținut că un conducător "pământean", cum fusese și el, nu poate să nu fie corupt.

„...de li s-ar da un Prinț pământean, li s-ar face iarăș cel mai mare rău, pentrucă eu din experiență cunosc aceasta. Cu rușinea mea mărturisesc că, în timp de șapte ani, cât am guvernat Moldova, am făcut o mulțime de nedreptăți și de nelegiuiri; cugetul mă mustră, Dumnezeu să se îndure a mă ierta. Însă ce era să fac, când eram în înrudire și în amiciție cu toți boierii? Cum era să nu pun ministru pe vărul meu; logofăt mare pe cuscrul meu; postelnic pe fiul meu; președinte al Divanului pe cumnatul meu; ispravnici pe nepoți și pe amici; priveghetori și polițai pe oamenii acestora. Și dacă vreunul din ei nedreptățiau pe oameni, dacă ei condamnau pe nevinovați, dacă răpiau fățiș onorul și averea cuiva, ce era să fac eu? Puteam să fiu totdeauna drept?”, se întreba fostul domnitor Grigore Ghica, într-o cronică readusă în actualitate de Cristian Preda.

Nu știu vreun alt român care să-și fi turnat cenușă în cap cu atâta entuziasm", spune, în acest context, Cristian Preda, despre Grigore Ghica.

Primarul Mihai Chirica a anunțat, în ziua de 30 octombrie 2025, că rămășițele pământești ale ultimului domnitor al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, vor fi readuse din Franța în România și vor fi înhumate la Iași, lângă Palatul Culturii.

"Domnitorul Grigore Alexandru Ghica va fi astfel adus la Iași, unde sunt înmormântați și alți domnitori care au fost personalități istorice importante precum Dimitrie Cantemir, Vasile Lupu și Alexandru Ioan Cuza. Rămășițele domnitorului vor fi deshumate pe 7 noiembrie, dintr-un cimitir din Franța, și vor fi aduse la București pe 8 noiembrie', a declarat primarul Mihai Chirica.

Primarul și-a motivat această inițiativă explicând că "Grigore Alexandru Ghica a fost un domnitor important, inițiator al primului corp de jandarmi din România după modelul francez, a contribuit la dezrobirea romilor și la dezvoltarea Moldovei".

Grigore Alexandru Ghica (1807 - 1857) a fost domnitor al Moldovei în două perioade: 1849 - 1853 și 1854 - 1856. Ghica a fost ultimul domn al Principatului Moldovei, întrucât, în anul 1859, Moldova s-a unit cu Țara Românească.

