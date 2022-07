Locul din România care a câștigat titlul ”Destinația anului”: ”Oamenii care vin aici se simt bine, au ce face, au ce vedea”

Gala Destinaţia Anului a avut loc, vineri, la Palatul Mogoşoaia. Iaşi a fost desemnată marea câştigătoare la categoria "City Break", iar Topliţa la categoria „Localităţi Turistice”, ca urmare a numărului mare de voturi din partea publicului.

La categoria "City Break", Iaşi a câştigat premiul Publicului, trofeul Destinaţia Anului 2022 în România. Premiul juriului a fost acordat oraşului Braşov, în timp ce Târgovişte a rămas cu titlul de Destinaţia Anului 2022 în Muntenia, Oltenia, Dobrogea.

La categoria "Localităţi Turistice", marele trofeu a ajuns în Transilvania, Topliţa fiind favorita publicului. Premiul juriului a fost pentru Brezoi, în timp ce Dărmăneşti a rămas cu titlul de Destinaţia Anului 2022 în regiunea Moldova şi Bucovina, câştigat în etapa regională.

"Titlul Destinaţia Anului 2022 înseamnă pentru Iaşi vizibilitate mai mare şi o confirmare a faptului că oamenii care vin aici se simt bine şi se vor simţi bine, că au ce face, au cum să-ţi petreacă timpul liber, au ce vedea, se pot bucura de vibe-ul specific acestui oraş plin de tineri", a spus Anca Zota, reprezentanta Centrului de Informare Turistică din Iaşi.

"Cred că foarte mulţi turişti vin să vadă Braşovul drept un ansamblu echilibrat între istorie şi prezent, între natură şi dezvoltare. Este un premiu care ne onorează şi care nu face decât să certifice o realitate, aceea că Braşovul este destinaţia de top turistică pe parcursul a patru anotimpuri, după Bucureşti”, a declarat Allen Coliban, primarul municipiului Braşov.

"Municipiul Târgovişte a intrat în finala naţională a concursului Destinaţia ANului 2022 - Categoria "City Break", alături de Braşov şi Iaşi. O alăturare care ne onorează şi care vine să confirme transformările evidente ale oraşului nostru din ultimii ani. Putem spune că am câştigat, indiferent de rezultat, chiar dacă Iaşi este câştigătorul declarat al concursului şi merită felicitări! Suntem acolo, se vorbeşte despre oraşul nostru în cuvinte frumoase, suntem comparaţi cu oraşe mult mai mari şi suntem daţi exemplu pentru calitatea vieţii şi pentru ceea ce Târgoviştea oferă ca destinaţie culturală, istorică sau de agrement. Târgovişte a câştigat totodată etapa regională pe zona Muntenia, Oltenia şi Dobrogea! Ştiţi ce a făcut posibilă câştigarea etapei regionale în faţa unor oraşe mult mai mari? Mobilizarea exemplară a tuturor celor care iubim oraşul Târgovişte! Cei care cunoşteam Târgoviştea, ne-am bucurat să o descoperim şi altora. Cei care n-o cunoşteau au avut bucuria să o cunoască şi să vorbească mai departe, „de bine”, despre noi. Felicitări şi mulţumiri organizatorilor pentru iniţiativa de a pune în valoare tot ce are România mai frumos! Aveam nevoie de încrederea şi coeziunea unui asemenea proiect! Şi noi, târgoviştenii, “Credem în România”!” a declarat Daniel-Cristian Stan, primarului oraşului Târgovişte.

“Suntem incredibil de fericiţi că Topliţa este Destinaţia Anului 2022! Acest rezultat consolidează eforturile de promovare a zonei din ultimii ani şi ne încurajează să continuăm. Mulţumim organizatorilor şi îi felicităm pentru tot ce au reuşit să realizeze!”, a declarat Vlad Berindean, reprezentant marketing la Visit Topliţa.

“Suntem onoraţi să fim prezenţi în gala unei competiţii turistice care promovează realmente elementele distinctive ale destinaţiilor româneşti, dar şi experienţele care ne aduc pe toţi împreună. Suntem cu atât mai onoraţi cu cât am ajuns până aici nu doar prin votul celor care ne-au vizitat sau pe care am reuşit să-i convingem că merită s-o facă, ci şi prin evaluarea unui juriu alcătuit din profesionişti dedicaţi cauzei dezvoltării turismului românesc.(...)” – a declarat Andreea Dobroiu, responsabil Comunicare Primăria Brezoi.

„Proiectul lansat de administraţia locală încă din 2020 viza ca oraşul Dărmăneşti să devină una dintre cele mai frumoase localităţi la nivel naţional. Participarea în cadrul competiţiei,, Destinaţia Anului 2022, şi obţinerea locului 1 în Moldova şi Bucovina, vine sa confirme potenţialul deosebit şi resursele pe care le avem, pe de o parte, iar pe de altă parte avem confirmarea turiştilor prin votul acestora. Totodată oraşul Dărmăneşti a făcut paşi importanţi pentru a deveni staţiune turistică de interes local, fiind localitatea cu cele mai multe arii protejate din judeţul Bacău, cu tradiţii si obiceiuri unice, oameni deosebiţi, reţete culinare specifice, evenimente culturale cu impact internaţional. Ideea lansata de organizatori in cadrul proiectului Destinaţia Anului 2022, promovează frumuseţea ţării, prin tradiţii, locuri mirifice şi oameni foarte primitori. Felicităm organizatorii şi pe toti cei implicaţi în acest proiect!” a declarat Toma Constantin, primarul municipiului Dărmăneşti.

Pe lângă reprezentanţii celor 6 destinaţii finaliste, Gala Destinaţia Anului 2022 i-a avut alături pe toţi cei care au sprijinit acest demers: membrii juriului, reprezentanţi ai Ministerului Turismului, bloggeri de turism dar şi pe partenerii şi sponsorii ediţiei din acest an.

“Destinaţia anului este o reuşită pentru promovarea turismului intern! Proiectul implică comunităţile locale în susţinerea propriului brand, concursul si premiile sunt motivante, iar mixul de marketing, online - televiziune - eveniment ajunge la publicurile importante. Bibi Touroperator este specializat pe vacante in Romania si ne-am bucurat sa ne implicam in susţinerea evenimentului.” Adrian Voican, CEO Bibi Touroperator

Toate cele 6 destinaţii vor beneficia in continuare de promovare în emisiuni dedicate la PrimaTV, în care Gianina Corondan ne arată de ce turismul din România merită promovat.

Destinaţia Anului este cea mai importantă competiţie de promovare a turismului intern prin popularizarea destinaţiilor turistice ale României în mediul online, în emisiuni PrimaTV, prin implicarea directă a românilor pe destinatiaanului.ro, şi prin colaborarea cu bloggeri şi influenceri de turism. Aflată la a doua ediţie, Destinaţia Anului ridică ştacheta prin parteneriatul cu Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului şi Alianţa Pentru Turism, prin introducerea unei jurizări extinse în două etape (pe regiuni şi naţională) şi o dublare a intensităţii comunicării atât pe plan intern, cât şi internaţional.

Destinaţia Anului este un proiect asociat Cred în România (www.credinromania.ro). Asociaţia „Cred în România” este demersul unui grup de tineri care au beneficiat de oportunităţi de studiu şi muncă pe care le datorează, într-o mare măsură, României. O Românie care totuşi crede prea puţin în ea însăşi. Înconjuraţi de ştiri senzaţionaliste şi de opinii negative, tinerii au pornit într-un demers de a convinge că România merită, România creşte şi România poate.

