Lecția dată de un preot unui primar delăsător. Daune de peste 200.000 de lei pentru ignorarea unei sentințe judecătorești

O parohie din județul Iași, care a obținut în anul 2013 o sentință de punere în posesie, cu daune cominatorii de 100 de lei pentru fiecare zi de întârziere, a obținut în instanță obligarea primarului la plata unor daune de 207.000 lei. Sentința nu este definitivă, primarul fiind hotărât să se lupte cu preotul în instanță pentru a scăpa de plata daunelor.

O sentință definitivă pronunțată în anul 2013 a obligat comisia locală de fond funciar Tomești (județul Iași) si Primarul comunei Tomești, in calitate de președinte al comisiei de fond funciar, să întocmească documentația aferentă emiterii titlului de proprietate pentru Parohia Adormirii Maicii Domnului din Vlădiceni și să o înainteze către OCPI IASI. Prin aceeași sentință au fost stabilite daune cominatorii pentru fiecare zi de întârziere.

În 2020, Parohia din Vlădiceni a deschis un proces prin care le-a cerut judecătorilor să constate că primarul nu a pus în aplicare sentința din anul 2013 și să transforme daunele cominatorii în daune compensatorii în valoare de 207.000 lei.

„Deși au mai fost emise si alte sentințe judecătorești, pârâtul nu a întreprins nimic pentru continuarea procedurii de reconstituire a dreptului de proprietate, conform obligațiilor stabilite prin sentința civilă nr …/21.02.2013 pronunțată de judecatoria Iași”, s-a plâns parohia din Vlădiceni.

După ce Curtea de Apel Iași a dispus rejudecarea cazului, în 6 octombrie 2022 Tribunalul Iași a admis cererea și l-a obligat pe, primarul din Tomești să îi plătească Parohiei Vlădiceni daune compensatorii de 207.000 lei.

„Pârâtul cu rea-credință nu a executat nici până la data formulării prezentei acțiuni, dispozițiile sentinței civile nr. …. 21.02.2013 a Judecătoriei Iaşi. Reaua-credință rezultă din faptul că, deși a fost obligat la daune cominatorii pentru neexecutarea obligației, și cu toate demersurile reclamantei, a ignorat obligațiile instituite în sarcina lor, încercand să sugereze într-o interpretare personala faptul că și-au îndeplinit aceste obligații”, se arată în sentința Tribunalului Iași, care nu este definitivă.

„A fost o procedură greoaie”

Primarul din Tomești, Ștefan Timofte, a declarat că punerea în posesie a parohiei nu s-a făcut pentru că terenul este într-o zonă minieră, iar Prefectura Iași a transmis o adresă pin care i-ar fi transmis primăriei că nu are voie să facă punerea în posesie.

„Noi apucasem să scriem fișa de punere în posesie. Eu nu puteam pune în posesie fiind zonă minieră. Preotul nu a venit la mine să discute, a discutat cu juristul. Nici măcar cu doamna de la fond funciar nu a discutat. A fost așa…o situație nedorită pentru că aveam o relație bună cu preotul. Am fost și la Înalt Prea Sfințitul și i-am povestit. Titlul de proprietate a fost eliberat între timp. (…) A fost o procedură greoaie. Eu cu preotul am avut o relație bună. Nu știu ce a fost în capul lui. O fi crezut că nu am vrut să îl punem în posesie”, a declarat primarul, care a spus că va ataca sentința Tribunalului Iași cu recurs.

„Vom cere audieri, martori, să vină părintele la bară. Mă voi duce și eu la bară să îl întreb dacă a fost vreodată în timpul ăsta la mine. Vreau să îl întreb dacă a fost vreodată la doamna de la fond funciar”, a mai declarat primarul din Tomești, potrivit căruia dacă sentința va rămâne definitivă va fi nevoit să achite daunele din buzunarul propriu.

