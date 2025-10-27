Scandal la un liceu din Iași: profesoară acuzată că ar apărea pe site-uri pentru adulți. Elevii au descoperit-o

Autor: Monica Vasilescu
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 23:44
336 citiri
FOTO Pexels

O anchetă internă a fost declanșată la Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” din Răducăneni, județul Iași, după ce în mediul online au apărut imagini care ar prezenta o profesoară a școlii în ipostaze indecente. Mai mulți elevi ar fi distribuit pe rețelele de socializare capturi de pe platforme pentru adulți, susținând că persoana din imagini este una dintre cadrele didactice ale liceului. Conducerea unității a fost informată, iar situația a ajuns și în atenția Inspectoratului Școlar Județean Iași, potrivit bzi.ro.

Sursa citată scrie că este vorba despre Claudia Covaciu, o profesoara de 24 de ani, originară din Arad și absolventă a Facultății de Biologie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Ea predă biologia de aproximativ trei ani atât la clasele de gimnaziu, cât și la cele de liceu. Acesta a obținut nota 9,73 la examenul de titularizare și a fost repartizată pe post la liceul din Răducăneni.

Potrivit directoarei adjunct al liceului, Livia Panțiru, situația a fost semnalată de elevi, iar profesoara a decis să își dea demisia. Dar directorul unității, Liliana Carp, a declarat că nu a fost confirmată nicio demisie și că măsurile disciplinare vor fi luate doar după verificarea tuturor informațiilor. „Dacă se vor confirma aceste informații, cazul va fi analizat de comisia de etică a școlii și se vor lua măsurile legale care se impun”, a spus aceasta.

Surse din cadrul școlii susțin că profesoara vizată ar fi anunțat că intenționează să își dea demisia, însă documentul nu a fost încă înregistrat oficial.

Reprezentanții ISJ Iași au transmis că tratează cazul „cu maximă seriozitate” și că, în funcție de rezultatele verificărilor, profesoara ar putea fi sancționată disciplinar, inclusiv prin desfacerea contractului de muncă, dacă se confirmă faptele.

Între timp, părinții elevilor cer clarificarea situației și spun că își doresc ca școala să ofere „un mediu sigur și echilibrat pentru copii”.

„Claudia Covaciu, profesoară de biologie, face filme pentru adulți, aceasta nefiind sancționată sau dată afară. Ea predă de 3 ani la Liceul ”Lascăr Rosetti”. Aceasta, în al doilea an, a avut diverse chestii cu unii elevi. Sunt doar o mamă care s-a săturat să vadă că locul unde a crescut e batjocorit de profesori care abuzează elevii sau fac videochat. Această profesoară a ajuns, să-i spun așa, să-și racoleze una din fostele eleve de anul trecut – o tânără pe nume N. B., care, de curând, a făcut 18 ani –, să o ia de acasă, spunându-i mamei ei că o să muncească, iar ele s-au mutat împreună și fac videochat. Ele două au ajuns să se filmeze și să se încarce pe internet. Am crezut că nu este adevărat, până când am fost la prietena mea, și fiul ei de 19 ani mi-a spus cu lux de amănunte toate aceste lucruri, de videoclipuri și poze cu acestea. A fost destul să intre pe site și am recunoscut-o. Cum să-mi mai trimit eu copiii la școală, având în vedere că această profesoară întreține relații cu elevii după școală, chiar și cu tânărul ce a povestit?”, a spus una dintre mamele elevilor din liceu.

#Iasi, #liceu, #profesoara, #ancheta , #scoala
