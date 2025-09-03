Satul bulgăresc care atrage turiști chinezi datorită celebrului său iaurt. "Are caracteristici aparte" VIDEO

Autor: Bogdan Atanasiu
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 18:02
211 citiri
Satul bulgăresc care atrage turiști chinezi datorită celebrului său iaurt. "Are caracteristici aparte" VIDEO
Iaurtul preparat în Bulgaria FOTO YouTube/ DW Food

În fiecare an, sute de turiști chinezi se adună în satul montan Momchilovtsi din Bulgaria pentru un festival dedicat iaurtului local, renumit pentru beneficiile sale pentru sănătate și devenit extrem de popular în rândul consumatorilor din China.

Vizitatorii chinezi se amestecă printre localnici în satul din Munții Rodopi, aproape de granița cu Grecia. În piața centrală, pe o scenă decorată tradițional, cântăreți și cimpoieri îmbrăcați în costume populare brodate interpretează cântece folclorice sub soarele blând de sfârșit de vară. Producătorii de iaurt și brânzeturi din regiune, mulți dintre ei știind câteva cuvinte în chineză, își prezintă produsele și oferă degustări.

„Iaurtul bulgăresc este foarte popular în China... așa că am vrut să gustăm aici iaurtul autentic”, a spus Ge Lin, 37 de ani, turist din China.

Turiștii chinezi vizitează Momchilovtsi încă din 2009, când o companie lactată din China a importat pentru prima dată bacteriile din iaurtul local. Produsul companiei, vândut sub brandul Mosilian, se găsește acum în majoritatea supermarketurilor chineze.

La începutul secolului al XX-lea, microbiologul bulgar Stamen Grigorov și zoologul rus Élie Metchnikoff au descoperit că iaurtul contribuia la longevitatea țăranilor bulgari. Iaurtul bulgăresc conține Lactobacillus bulgaricus și alte bacterii unice în regiune, care întăresc sănătatea, imunitatea și prelungesc viața, a explicat prof. dr. Penka Petrova, directoarea Institutului de Microbiologie al Academiei Bulgare de Științe.

„Iaurtul bulgăresc ar putea fi primul probiotic din lume și a fost folosit pentru tratarea diferitelor afecțiuni. Fiecare tulpină bacteriană izolată din iaurtul de casă are proprietăți distincte”, a adăugat ea.

Mai multe studii științifice recente au confirmat faptul că produsele lactate fermentate din Bulgaria au efecte benefice asupra sănătății.

Dimitar Danchev, 37 de ani, crescător de animale de patru generații, a explicat că iaurtul local se prepară atât din lapte de vacă, cât și din lapte de oaie, iar proprietățile lui variază în funcție de anotimp. „Primăvara, când animalele pasc iarbă proaspătă, iaurtul are caracteristici aparte... în timp ce toamna, când iarba e mai uscată, laptele este mai consistent”, a spus el pentru reuters.com.

Pentru Mitra Pareva, în vârstă de 95 de ani, iaurtul face parte din dieta zilnică de-o viață. „Iaurtul îmi face bine. Primele alimente de pe masa mea sunt pâinea și iaurtul”, a mărturisit ea.

Turiști români înșelați în Bulgaria: ”Încearcă metoda Maradona!”
Turiști români înșelați în Bulgaria: ”Încearcă metoda Maradona!”
Bulgaria este una dintre destinațiile favorite ale românilor în vacanța de vară, dar e folosită și ca țară de tranzit, spre Grecia sau Turcia, iar impresiile și sfaturile referitoare la...
Româncă jefuită la all-inclusive: ”Au luat din geamantanul închis cu lacăt. Se fură puțin și de la mai mulți”
Româncă jefuită la all-inclusive: ”Au luat din geamantanul închis cu lacăt. Se fură puțin și de la mai mulți”
Turcia este una dintre destinațiile favorite ale românilor în vacanța de vară, iar impresiile despre concediile petrecute acolo abundă pe rețelele de socializare. Astfel, pe contul de...
#iaurt, #Bulgaria, #sat, #turisti, #chinezi , #stiri magazin
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
De nicaieri: data disparuta si acuzata de furt, a revenit si a surprins pe toata lumea la Festivalul de la Venetia
a1.ro
Ce taxe platesc imigrantii in Romania. Ce contributii se retin din salariul muncitorilor straini
DigiSport.ro
De nicaieri: data disparuta si acuzata de furt, a revenit si a surprins pe toata lumea la Festivalul de la Venetia

Ep. 122 - Femeie păcălită de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. 10 lucruri pe care le fac oamenii inteligenți și par ciudate pentru ceilalți: le economisesc 30 de ore pe săptămână
  2. Satul bulgăresc care atrage turiști chinezi datorită celebrului său iaurt. "Are caracteristici aparte" VIDEO
  3. Roxana Nemeș, detalii despre greutatea acumulată în sarcină. Vedeta se pregătește să aducă pe lume gemeni: „Nu mi-am făcut griji”
  4. Mihai Bendeac, despre relația cu Mirela Zeța. Motivul despărțirii, explicat de actor: „Am avut multe de învăţat de la ea”
  5. Boala care a făcut-o pe Andreea Marin să piardă 5 kg: „A fost mai neplăcut!” Ce declară despre viața amoroasă după despărțirea de Adrian Brâncoveanu
  6. Tily Niculae, confesiuni cutremurătoare despre cele trei sarcini pierdute și momentele în care viața i-a fost pusă în pericol
  7. 11 moduri prin care părinții tineri își învață copiii să nu îi mai respecte, fără să își dea seama
  8. Finala „Insula Iubirii” 2025: Ce cupluri rămân împreună și cine se desparte în Thailanda
  9. Sociologul Gelu Duminică, concluzii înainte de finala ”Insula Iubirii”: „Nu e doar un show. E o oglindă în care parte din România se uită și oftează”
  10. Transformarea spațiilor interioare: Ghidul complet pentru un design modern și funcțional