Satul bulgăresc care atrage turiști chinezi datorită celebrului său iaurt. "Are caracteristici aparte" VIDEO

În fiecare an, sute de turiști chinezi se adună în satul montan Momchilovtsi din Bulgaria pentru un festival dedicat iaurtului local, renumit pentru beneficiile sale pentru sănătate și devenit extrem de popular în rândul consumatorilor din China.

Vizitatorii chinezi se amestecă printre localnici în satul din Munții Rodopi, aproape de granița cu Grecia. În piața centrală, pe o scenă decorată tradițional, cântăreți și cimpoieri îmbrăcați în costume populare brodate interpretează cântece folclorice sub soarele blând de sfârșit de vară. Producătorii de iaurt și brânzeturi din regiune, mulți dintre ei știind câteva cuvinte în chineză, își prezintă produsele și oferă degustări.

„Iaurtul bulgăresc este foarte popular în China... așa că am vrut să gustăm aici iaurtul autentic”, a spus Ge Lin, 37 de ani, turist din China.

Turiștii chinezi vizitează Momchilovtsi încă din 2009, când o companie lactată din China a importat pentru prima dată bacteriile din iaurtul local. Produsul companiei, vândut sub brandul Mosilian, se găsește acum în majoritatea supermarketurilor chineze.

La începutul secolului al XX-lea, microbiologul bulgar Stamen Grigorov și zoologul rus Élie Metchnikoff au descoperit că iaurtul contribuia la longevitatea țăranilor bulgari. Iaurtul bulgăresc conține Lactobacillus bulgaricus și alte bacterii unice în regiune, care întăresc sănătatea, imunitatea și prelungesc viața, a explicat prof. dr. Penka Petrova, directoarea Institutului de Microbiologie al Academiei Bulgare de Științe.

„Iaurtul bulgăresc ar putea fi primul probiotic din lume și a fost folosit pentru tratarea diferitelor afecțiuni. Fiecare tulpină bacteriană izolată din iaurtul de casă are proprietăți distincte”, a adăugat ea.

Mai multe studii științifice recente au confirmat faptul că produsele lactate fermentate din Bulgaria au efecte benefice asupra sănătății.

Dimitar Danchev, 37 de ani, crescător de animale de patru generații, a explicat că iaurtul local se prepară atât din lapte de vacă, cât și din lapte de oaie, iar proprietățile lui variază în funcție de anotimp. „Primăvara, când animalele pasc iarbă proaspătă, iaurtul are caracteristici aparte... în timp ce toamna, când iarba e mai uscată, laptele este mai consistent”, a spus el pentru reuters.com.

Pentru Mitra Pareva, în vârstă de 95 de ani, iaurtul face parte din dieta zilnică de-o viață. „Iaurtul îmi face bine. Primele alimente de pe masa mea sunt pâinea și iaurtul”, a mărturisit ea.

