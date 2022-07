Iubita unui fotbalist de la Real Madrid, victima unui jaf la Ibiza. "Am fost otrăvită"

Probleme pentru un fotbalist de la Real Madrid la Ibiza.

Iubita lui Fede Valverde face dezvăluiri șocante după o noapte petrecută în celebra stațiune iberică.

Mina Bonino a povestit că a rămas fără bani, insinuând că a fost drogată și otravită.

"Când am ajuns în casă, bucătarul era deja acolo. Mi-a zis la un moment dat că este o singură cheie în casă și că ar dori să o ia el, pentru a ne pregăti micul dejun a doua zi, fără să ne deranjeze. Am avut încredere în el.

A doua zi, abia am putut să mă dau jos din pat. Eram foarte amețită. După o oră, am reușit să cobor scările și am văzut că cele trei valize ale mele erau desfăcute în sufragerie, iar hainele erau împrăștiate. Când mi-au verificat portofelul, am văzut că era gol.

Bucătarul mi-a zis că, în momentul în care a ajuns în casă, a văzut că erau haine împrăștiate. În acel moment, mi-a picat fisa, ceva nu era în regulă. Lumea a crezut că eu am lăsat toate acele lucruri vraiște.

Imediat, bucătarul și-a dat demisia, spunând că nu mai poate să lucreze în acea casă, întrucât este acuzat mereu. Agentul imobiliar a venit și ne-a zis că este posibil ca mâncarea să fi fost otrăvită și au dat vina pe bucătar.

Am mers la spital pentru a face un test pentru substanțe. Analizele au fost negative, dar m-au testat doar pentru urme de cocaină, marijuana, ecstasy, amfetamine sau antidepresive în sânge. Într-un mod subtil, ne-au jefuit în timp ce dormeam", a povestit Mina Bonino pe rețelele de socializare.

Tânăra și fotbalistul Fede Valverde trăiesc o poveste de dragoste de doi ani și au împreună un băiețel.

