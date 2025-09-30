Top 10 cele mai faimoase plaje din Ibiza pe care să le vizitezi

Ibiza, insula care nu doarme niciodată, este renumită în întreaga lume pentru cluburile sale de noapte, petrecerile legendare și atmosfera boemă. Dar dincolo de faima vieții de noapte, Ibiza te va surprinde prin peisajele sale mediteraneene. De la golfuri ascunse cu ape cristaline până la plaje largi, animate, fiecare zonă are ceva unic de oferit. Dacă plănuiești o vacanță la Ibiza, iată care sunt cele mai faimoase plaje:

Playa d’en Bossa – cea mai lungă și mai animată plajă din Ibiza

Playa d’en Bossa este un adevărat magnet pentru tinerii veniți la dans și distracție. Aici găsești cluburi și beach baruri celebre, precum UNVRS, Ushuaïa sau Hi Ibiza, unde muzica electronică răsună zi și noapte. Ai oferte din București către Ibiza pe Vola.ro, așa că poți merge la festivalurile și concertele celor mai importanți DJ-i: Solomun, David Guetta, Patrick Topping & Pete Tong, Carl Cox, Jamie Jones, Fisher ș.a.

Cala Comte – apusuri de poveste și ape turcoaz

Cala Comte este considerată una dintre cele mai frumoase plaje din Ibiza, datorită apusurilor spectaculoase. Apa limpede este ideală pentru snorkeling sau croaziere la micile insule din larg. Atmosfera este mai relaxată, iar barurile de pe plajă te așteaptă cu muzică chill și cocktailuri sofisticate.

Cala Bassa – paradisul iubitorilor de natură și sporturi acvatice

La doar 15 minute de San Antonio, poți descoperi Cala Bassa, o plajă cu nisip alb, înconjurată de pini și stânci spectaculoase. Apa cristalină o face ideală pentru scufundări și snorkeling, iar zona are renumitul Cala Bassa Beach Club, unde poți savura preparate gourmet chiar pe malul mării.

Talamanca – aproape de Ibiza Town, perfectă pentru familii

Situată la doar câțiva pași de capitala insulei, Talamanca este o plajă liniștită, cu ape puțin adânci, ideală pentru familiile cu copii. Promenada lungă este plină de restaurante și cafenele, unde poți încerca preparate tradiționale din Ibiza: Bullit de Peix (tocană de pește preparată cu cartofi, ardei și șofran), Arroz de Matanzas (orez condimentat, cu arome exotice), Flaó Ibicenco (desertul tradițional al insulei, o tartă dulce cu brânză de capră sau oaie, ouă, zahăr și aromă de mentă).

Cala d’Hort – priveliști impresionante spre Es Vedrà

Cala d’Hort nu este doar o plajă, ci și unul dintre cele mai impresionante locuri din Ibiza. De aici ai o vedere directă asupra insulei Es Vedrà, un loc plin de legende. Plaja este mică, cu nisip și pietricele, dar apele clare atrag iubitorii de natură și scufundări subacvatice. Un apus aici este o experiență de neuitat.

Las Salinas – vibrație cosmopolită și distracție non-stop

Plaja Las Salinas, aflată în sudul insulei, este faimoasă pentru atmosfera cosmopolită și beach barurile unde DJ-i internaționali pun muzică non-stop. Vei găsi aici turiști, localnici, dar și vedete internaționale, așa că te vei simți ca un VIP la un party de lux.

Cala Salada – golf retras, înconjurat de natură

Cala Salada, aflată lângă San Antonio, este o plajă mică, retrasă, unde apa este de un verde intens. Stâncile din jur sunt perfecte pentru sărituri în apă, iar snorkelingul dezvăluie o lume marină fascinantă. Locul este preferat de localnici și de turiștii care caută liniște și natură autentică.

Cala Tarida – cea mai lungă plajă cu nisip alb din vestul insulei

Cala Tarida este o plajă mare, ideală pentru familii și cupluri. Poți veni aici pentru excursie de o zi: zona este bine amenajată, cu șezlonguri, restaurante și baruri. Găsești și colțuri mai liniștite, unde să te relaxezi după nopțile albe petrecute în club.

Benirràs – apusuri cu tobe și atmosferă boemă

Benirràs este o plajă mică, vestită pentru apusurile spectaculoase. În fiecare duminică, localnicii și turiștii se adună aici pentru a cânta la tobe și a dansa pe plajă, creând o atmosferă hippie autentică. Vei înțelege aici de ce Ibiza este un paradis al artiștilor și boemilor din lumea întreagă.

Cala Xarraca – refugiu pentru iubitorii de natură sălbatică

Cala Xarraca este o plajă mai puțin cunoscută, aflată în nordul insulei. Nisipul roșcat și apele transparente atrag iubitorii de liniște și natură autentică. Este un loc perfect pentru snorkeling și scufundări, iar cadrele naturale sunt spectaculoase pentru fotografii ale peisajelor marine.

Ibiza nu înseamnă doar cluburi și nopți albe, ci și unele dintre cele mai spectaculoase plaje din Mediterană. Fie că vrei distracție non-stop la Playa d’en Bossa, un apus romantic la Cala Comte sau liniște într-un golf ascuns precum Cala Xarraca, insula are ceva de oferit pentru fiecare turist, pentru fiecare vacanță.

