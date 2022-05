Discurs senzațional ținut de Ibrahimovic, chiar sub privirile lui Tătărușanu! Suedezul a răsturnat masa din vestiar la final VIDEO

Zlatan Ibrahimovic a câștigat un nou titlu cu AC Milan, la 11 ani distanță. Pentru Ibra a fost al 12-lea titlu de campion din carieră.

Suedezul în vârstă de 40 de ani s-a adresat colegilor la finalul partidei cu Sassuolo.

"Băieți, haideți aici. Stați liniștiți, nu urmează să vă spun adio. Băieți, din ziua unu când am venit aici, apoi au venit și alții, puțini au crezut în noi. Dar când am înțeles că trebuie să facem sacrificii, să suferim, să credem și să muncim... când asta s-a întâmplat, când am devenit un grup, e posibil să realizezi astfel de lucruri", a spus Ibrahimovic.

El le-a mulțumit jucătorilor, apoi oficialilor, iar la final a declanșat fiesta:

"Acum faceți o favoare, petreceți ca niște campioni, pentru că nu doar orașul Milano ne aparține, ci toată Italia!"

Zlatan Ibrahimovic's speech in the dressing room after Milan sealed the Scudetto (via @acmilan).pic.twitter.com/mgt3KwYsEt — Get Italian Football News (@_GIFN) May 23, 2022

