Înalta Curte de Casație și Justiție și CSM plătesc împreună 222.000 de euro pe lună, chirii pentru 3 sedii

Autor: Aniela Manolea
Marti, 19 August 2025, ora 12:03
493 citiri
Înalta Curte de Casație și Justiție și CSM plătesc împreună 222.000 de euro pe lună, chirii pentru 3 sedii
Ce chirii plătesc ÎCCJ și CSM pentru sedii FOTO Facebook /Consiliul Superior al Magistraturii /infocsm

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) plătesc împreună peste 222.000 de euro chirii lunare pentru 3 sedii. În timp ce CSM plătește „doar” 40.000 de euro lunar pe două sedii, cel temporar al ÎCCJ, închiriat de la Camera de Comerț și Industrie a României, are o chirie lunară de peste 182.000 de euro.

Cele două instituții au confirmat chiriile lunare, însă suma de 182.000 de euro este plătită de ÎCCJ temporar, cât timp sediul instituției este renovat.

În timp ce ANAF vinde clădirile confiscate prin executare silită, cele două instituții ale statului plătesc în total peste 1,12 miliarde de lei, scrie G4Media.

ÎCCJ s-a mutat în sediul închiriat de la CCIR din bulevardul Octavian Goga din Capitală în iulie 2023, în timp ce sediul instituției din strada Batiștei este în renovare. Chiria de 182.059,82 de euro include TVA, servicii și utilități.

În cele 24 de luni de renovare, ÎCCJ a plătit deja peste 4,3 milioane de euro către CCIR, iar până la finalul anului vor fi achitați alți 910.000 de euro, potrivit instituției.

Pentru cele două sedii din Calea Plevnei, Consiliul Superior al Magistraturii plătește o chirie lunară de 39.700,46 de euro.

Chiria pentru sediul principal este de 34.000 de euro pe lună pentru 3.415 metri pătrați, adică aproape 10 euro fără TVA, în timp ce costul la sediul secundar este de doar 7,5 euro fără TVA, pentru 785 metri pătrați.

Anamaria Gavrilă, revoltată că ANAF i-a executat silit mama. Vrea să facă o lege care să interzică instituției astfel de demersuri
Anamaria Gavrilă, revoltată că ANAF i-a executat silit mama. Vrea să facă o lege care să interzică instituției astfel de demersuri
Anamaria Gavrilă, lidera Partidului Oamenilor Tineri, acuză ANAF de „abuzuri” după ce, susține ea, instituția ar fi retras bani din pensia mamei sale pentru impozite pe chirii neîncasate....
Fostul președinte Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, chiriile încasate pe casa din Sibiu pierdută în instanță
Fostul președinte Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, chiriile încasate pe casa din Sibiu pierdută în instanță
Fostul președinte Klaus Iohannis a fost somat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) să achite suma de 4,7 milioane de lei, aproape un milion de euro. Banii sunt chiriile...
#ICCJ, #CSM, #chirie stat, #CCIR, #ANAF , #CSM
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"I-au distrus viata!" A ajuns de nerecunoscut, la 15 ani dupa ce a plecat de la FCSB
Digi24.ro
"Trump a vrut sa se ridice si sa plece". Solicitarea lui Putin care a starnit revolta presedintelui american
DigiSport.ro
Divortul anului in Romania, un nou episod: despartiti, dar impreuna

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ilie Bolojan anunță modificarea ordonanței pentru suspendarea investițiilor din PNRR și acordarea de despăgubiri pentru refacerea caselor după inundații VIDEO
  2. Partidele oligarhului rus fugar Ilan Șor, excluse de la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Anunțul Curții Supreme de Justiție
  3. Înalta Curte de Casație și Justiție și CSM plătesc împreună 222.000 de euro pe lună, chirii pentru 3 sedii
  4. Doi nou-născuți au decedat în spital după ce detergentul de vase cu care erau spălate biberoanele a fost contaminat cu o bacterie
  5. Conspirația momentului în România. Explicația guvernului: „Să lăsăm, deci, poveștile cu mistere și conspirații pentru cărți și filme!”
  6. Premierul Ilie Bolojan, întâlnire cu procurorul general al României. Negocieri pentru pensiile magistraților, condițiile de muncă și gestionarea volumului mare de dosare
  7. Analiză: Zona gri, România și trilaterala SUA-Ucraina-Rusia
  8. Accident oribil, în plină zi, pe Autostrada A1: Doi pietoni au fost loviți de mașini. Traficul a fost blocat
  9. Patru concluzii-cheie după summitul de la Casa Albă pe tema Ucrainei
  10. Cum se poate implica România în încheierea războiului și menținerea păcii în Ucraina. Specialiștii cred că trimiterea de trupe nu ar trebui să fie luată în considerare