Înalta Curte de Casație și Justiție și CSM plătesc împreună 222.000 de euro pe lună, chirii pentru 3 sedii

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) plătesc împreună peste 222.000 de euro chirii lunare pentru 3 sedii. În timp ce CSM plătește „doar” 40.000 de euro lunar pe două sedii, cel temporar al ÎCCJ, închiriat de la Camera de Comerț și Industrie a României, are o chirie lunară de peste 182.000 de euro.

Cele două instituții au confirmat chiriile lunare, însă suma de 182.000 de euro este plătită de ÎCCJ temporar, cât timp sediul instituției este renovat.

În timp ce ANAF vinde clădirile confiscate prin executare silită, cele două instituții ale statului plătesc în total peste 1,12 miliarde de lei, scrie G4Media.

ÎCCJ s-a mutat în sediul închiriat de la CCIR din bulevardul Octavian Goga din Capitală în iulie 2023, în timp ce sediul instituției din strada Batiștei este în renovare. Chiria de 182.059,82 de euro include TVA, servicii și utilități.

În cele 24 de luni de renovare, ÎCCJ a plătit deja peste 4,3 milioane de euro către CCIR, iar până la finalul anului vor fi achitați alți 910.000 de euro, potrivit instituției.

Pentru cele două sedii din Calea Plevnei, Consiliul Superior al Magistraturii plătește o chirie lunară de 39.700,46 de euro.

Chiria pentru sediul principal este de 34.000 de euro pe lună pentru 3.415 metri pătrați, adică aproape 10 euro fără TVA, în timp ce costul la sediul secundar este de doar 7,5 euro fără TVA, pentru 785 metri pătrați.

