ICCJ, replică pentru Kelemen Hunor după ce liderul UDMR a spus că guvernul ar avea undă verde la modificarea pensiilor speciale

Înalta Curte de Casație și Justiție a transmis că respinge în mod categoric informațiile apărute recent în spațiul public, potrivit cărora ar fi exprimat un acord sau ar fi validat proiectul de lege privind pensiile magistraților.

Declarațiile recente, inclusiv cele ale președintelui UDMR, Hunor Kelemen, „care lasă impresia că asupra acestui proiect ar fi existat o acceptare din partea Înaltei Curți, nu corespund realității și riscă să afecteze încrederea publică în independența justiției”, se arată în comunicatul instituției.

Consultările informale nu reprezintă un acord

Înalta Curte a subliniat că, potrivit Constituției și legii, nu are atribuții de avizare a proiectelor legislative. Consultările informale nu pot fi interpretate nici ca acord instituțional, nici ca validare a conținutului unui proiect de lege. În același timp, instanța supremă a reiterat că a respins constant orice inițiativă legislativă care ar fi putut slăbi statutul sau independența magistratului. „Atribuirea către instanța supremă a unui rol de «consilier legislativ» al Guvernului sau Parlamentului reprezintă o deformare gravă a ordinii constituționale și o atingere adusă principiului separației puterilor în stat”, se mai precizează în comunicat.

Înalta Curte a mai transmis că magistrații din România trebuie să fie siguri că independența lor „nu poate fi negociată sau folosită ca pretext în dispute politice”.

Hunor avertizează despre o „impotență” a coaliției

Declarațiile lui Kelemen Hunor făcute luni, 27 octombrie, la Digi24 au generat însă interpretări controversate. Liderul UDMR a avertizat că actuala coaliție de guvernare riscă să fie percepută drept „impotentă” dacă nu realizează progrese în ceea ce privește pensiile magistraților și reforma din administrație. „Problema e că dacă noi nu reușim să facem un pas în aceste două chestiuni și după aceea pe zona economică, vom fi considerați vinovați de cetățeni pe bună dreptate – și asta trebuie să înțeleagă fiecare, și așa am pierdut enorm de mult timp”, a declarat Kelemen Hunor.

El a comentat flexibilitatea premierului Ilie Bolojan în negocierile politice, observând că „în anumite momente e mai inflexibil, în anumite momente și pe anumite subiecte este mai flexibil”. Kelemen a adăugat că obstacolele întâlnite nu sunt imputabile exclusiv unui lider sau altuia din coaliție, ci rezultatul blocajelor în negocierea subiectelor sensibile.

Liderul UDMR a avertizat că, dacă subiectul pensiilor magistraților nu va fi soluționat, întreaga coaliție riscă să-și piardă credibilitatea chiar și în fața unei părți reduse a electoratului. „Eu, nefiind în Guvern, îmi permit să vorbesc mai direct și poate mult mai sincer decât membrii Guvernului, dar dacă continuăm așa nu se mai pune problema cine face sau cine nu face majoritate AUR. Problema se pune în felul următor, că pierdem și acea credibilitate mică, ceea ce a mai rămas în ultima perioadă”, a spus Kelemen Hunor.

Despre legea privind pensiile magistraților, liderul UDMR a explicat că prima variantă, adoptată prin asumarea răspunderii de Guvern, a fost respinsă de Curtea Constituțională pe 20 octombrie. „Din punctul meu de vedere, e un domeniu unde dacă noi nu închidem acest subiect într-un fel, și eu cred că trebuie să închidem după ce vom avea și motivarea Curții, pierdem cu toții, fiindcă aparent vom fi o coaliție, un Guvern, o majoritate impotentă, care nu este în stare să facă o lege, să treacă o lege prin Parlament. Oamenii sunt extrem de nervoși. Dacă există un subiect în acest moment în spatele căruia există o majoritate în societate și există o majoritate în spatele coaliției, este subiectul pensionării magistraților”, a mai adăugat președintele UDMR.

