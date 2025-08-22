Un fost ministru al Justiției susține tăierea pensiilor și creșterea vârstei de pensionare a magistraților: ”Independența magistraților nu se apără prin pensii sau privilegii”

Un fost ministru al Justiției critică poziția ÎCCJ cu privire la pensiile speciale ale magistrațiulor FOTO Pixabay

Reacția oficială a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) la proiectul Guvernului Bolojan de reducere a pensiilor magistraților și de creștere a vârstei de pensionare a fost criticată dur vineri, 22 august, de fosta ministră a Justiției, Ana Birchall. „Independența justiției nu are nicio legătură și nu este dată de salariile și pensiile speciale!”, susține ea.

„Acum că s-a văzut cu sacii în căruță și este președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, doamna Lia Savonea a prins grai public și cu tupeu afirmă că reducerea pensiilor speciale ar însemna „tăierea independenței justiției”. Este o declarație nu doar greșită, ci extrem de periculoasă pentru sistemul judiciar și încrederea în justiție”, a transmis Ana Birchall pe Facebook după publicarea comunicatului ÎCCJ.

În mesajul curții, se arată că reducerea pensiilor speciale și creșterea vârstei de pensionare a magistraților poate „tăia” din echilibrul democrației.

„A vorbi de la nivelul puterii executive despre tăierea aşa-ziselor privilegii înseamnă, în fapt, a slăbi, în mod deliberat, statutul judecătorilor, al magistraţilor. În realitate, nu se taie un „beneficiu”, se taie din independenţa justiţiei, din echilibrul democraţiei”, se arată în comunicatul ÎCCJ.

„Independența justiției nu are nicio legătură și nu este dată de salariile și pensiile speciale! A reduce independența justiției la bani este un mod de gândire toxic și extrem de periculos, care subminează însăși fundația statului de drept”, transmite Ana Birchall.

Fosta ministră a Justiției consideră că Lia Savonea, președinta ÎCCJ, ar trebui sancționată disciplinar pentru poziția oficială a curții față de reformarea pensiilor speciale.

Apel pentru măsuri disciplinare împotriva Liei Savonea

„Solicit public CSM să se autosesizeze și să condamne afirmațiile d-nei Savonea. Inspecția Judiciară să se autosesizeze și să ia față de d-na Savonea măsurile disciplinare care se impun. Ministrul Justiției, dl. Radu Marinescu, are obligația legală de a sesiza Inspecția Judiciară – dacă are curaj!”, a mai spus Ana Birchall.

Ea insistă că românii cinstiți și magistrații onești ar trebui să reacționeze ferm la poziția ÎCCJ.

„Ca fost ministru al Justiției, afirm răspicat: independența magistraților nu se apără prin pensii sau privilegii, ci prin lege, adevăr și integritate. Magistrații onești, societatea civilă, românii cinstiți trebuie să reacționeze ferm. Independența justiției nu se măsoară în bani sau privilegii, ci în respectul față de lege și adevăr!”, se încheie mesajul Anei Birchall.

Comunicatul de presă complet al ÎCCJ despre pensiile magistraților:

„Înalta Curte de Casație și Justiție urmărește cu maximă preocupare dezbaterile privind proiectul de modificare a legii pensiilor, care semnalează un regres semnificativ în statutul magistraților.

Sub justificarea reformei, tema regimului salarizării sau pensiei magistraților a fost adusă și menținută în dezbaterea publică în mod recurent, nu doar prin proiecte legislative, ci și prin conferințe, declarații de presă și prezențe media. Aceste demersuri ale puterii executive au urmărit și reușit să prezinte statutul magistraților ca pe un „privilegiu”, termen folosit adesea în respectivele dezbateri atunci când s-a vorbit despre remunerarea acestora, fie că a fost vorba despre salarii, fie despre pensii, alimentând un curent polarizant în societate.

A vorbi de la nivelul puterii executive despre tăierea aşa-ziselor privilegii înseamnă, în fapt, a slăbi, în mod deliberat, statutul judecătorilor, al magistraţilor. În realitate, nu se taie un „beneficiu”, se taie din independenţa justiţiei, din echilibrul democraţiei.

Înalta Curte respinge ferm o atare deformare a realităţii, deoarece semnifică nu doar o desconsiderare a statutului constituțional al judecătorului, ci și afectarea independenței justiției. Reducerea drastică a garanțiilor statutare demotivează generațiile de magistrați aflate astăzi în activitate, face profesia neatractivă pentru cei care ar putea să o urmeze și, în final, subminează chiar temelia statului de drept.

Instanţa supremă susţine în mod deplin poziția exprimată de Consiliul Superior al Magistraturii și reafirmă disponibilitatea pentru dialog cu celelalte puteri ale statului, subliniind că protejarea independenței judecătorului nu este un privilegiu, ci o garanție fundamentală pentru fiecare cetățean și pentru funcționarea democratică a statului.”

