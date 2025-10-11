Opinii despre lista celor 20 de oameni de litere propusi a fi tradusi cu sprijinul ICR

20 de autori romani vor fi tradusi in limbi de circulatie internationala, in cadrul unui proiect demarat de catre Institutul Cultural Roman. Juriul a fost format din: Mircea Martin (presedinte), Dan C. Mihailescu, Marius Chivu, Luminita Marcu, Alexandru Cistelecan, Liviu Ciocarlie, Daniel Cristea Enache - membri.

O serie de oameni de litere romani si-au spus parerea pentru Rompres in legatura cu lista castigatorilor:

Horia Garbea, dramaturg, presedintele Asociatiei Scriitorilor Bucuresti: 'Lista este una acceptabila, dar foarte scurta. Problema a fost una de procedura si cred ca juriul ar fi trebuit sa aiba libertatea de a propune, dincolo de cele circa 300 de nume existente, altele proprii. Majoritatea celor 20 de nume propuse si competenta juriului ne pun la adapost de vreo suspiciune, atat in ceea ce priveste greselile, cat si in evitarea lipsei de criterii. Nimeni nu ne da insa certitudinea ca, odata traduse, aceste lucrari vor avea succesul scontat in randul publicului cititor occidental. Sunt intristat pentru faptul ca dramaturgia este slab reprezentata pe liste, critica noastra fiind mai putin receptiva la acest gen literar'.

Stefan Agopian, scriitor: 'Daca eram in juriu as fi ales la fel. Sunt scriitori foarte buni, juriul asemenea. Se poate insa pune problema daca 'Orbitor' a lui Mircea Cartarescu mai trebuia propusa spre traducere, dat fiind faptul ca ea a fost tradusa in mai multe limbi. Eu cred ca trebuia sa prezinte alta carte. Nichita a fost tradus cu varf si indesat, dar cred ca Radu Aldulescu, un romancier foarte bun, la fel ca si Toiu si Balaita ar fi meritat sa se regaseasca pe lista. Chiar si Black Hair a fost tradus dar prost. S-a mers pe ideea de oameni tineri, ceea ce este foarte bine, pentru ca in Occident sunt cautati'.

Florin Iaru, poet, gazetar: 'Nu consider lista buna in primul rand pentru ca aceia care au ales nu s-au uitat la ceea ce s-a tradus. Cu toata admiratia pentru Nicolae Manolescu eu nu as fi ales teme. As fi lasat locul altcuiva pentru ca volumul nu este reprezentat pentru critica, ci mai degraba pentru proza. La fel, Cartarescu, Plesu, Ioan Mures, Craciun au fost tradusi deja. Noica era bun de tradus in anii '40 si nu in prezent. Stefan Agopian lipseste dar eu il consider cel mai mare romancier roman contemporan, cu un mare succes literar la publicul strain. Sper ca Florina Ilis sa-si gaseasca un traducator pe masura. Statutul, ICR, ar trebui sa cultive traducatorii straini, sa-i aduca in Romania, inca de pe bancile facultatii pentru a se familiariza cu literatura romana contemporana'.

Lista celor selectati este: Gabriela Adamesteanu, Daniel Banulescu, M. Blecher, Mircea Cartarescu, Petre Cimpoesiu, Lena Constante, Gheorghe Craciun, Filip Florian, Ioan Grosan, Florina Ilis, Mircea Ivanescu, Nicolae Manolescu, Ion Muresan, Constantin Noica, Razvan Petrescu, Andrei Plesu, Ioan Es. Pop, Nicolae Steinhardt, Stelian Tanase, Ion Vartic.

