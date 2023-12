Seara scurtmetrajelor la ICR

Institutul Cultural Roman (ICR) va organiza miercuri, 24 septembrie, la ora 19:00, Seara de Film prezentata de Cristi Puiu.

In prezenta regizorilor Marian Crisan, Hadrian Marcu si Andreea Paduraru vor rula scurtmetrajele "Megatron", "Joi" si "Bricostory", informeaza Realitatea Tv.

Scurtmetrajul "Megatron", a carui regie este semnata de Marian Crisan, a fost produs in 2008 si dureaza 15 minute. "Megatron", prezentat in premiera in Romania, a castigat anul acesta Palme d'Or-ul pentru scurtmetraj la Cannes.

"Joi", in regia lui Hadrian Marcu, a fost produs in 2007 si dureaza 30 minute. Este povestea unei muncitoare dintr-o fabrica de prosoape, care la sfarsitul unei zile de lucru, accepta invitatia unui coleg de a o conduce acasa. Intalnirea lor putea sa fie altfel, la fel ca si ziua de joi.

Pelicula "Bricostory", regizata de Andreea Paduraru in 2007, are 21 minute. In film, Ana si Paul, merg in timpul pauzei de serviciu la un magazin de amenajari interioare. Intr-o incercare de a-l face pe Paul gelos, Ana se imprieteneste cu Robert, un angajat al magazinului.

