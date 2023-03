Cuplul care a renunțat la viața din România și a deschis un hotel într-un paradis tropical: "Eram sătui de alergătură"

În octombrie 2021 doi sibieni s-au decis să renunțe la alergătura zilnică după bani, rate și termene limită pentru a se bucura de viață și au plecat pentru două luni în Zanzibar, în căutarea unei noi vieți.

”Am ales Zanzibar la momentul respectiv pentru că eram încă în pandemie și aici nu existau restricții. Nu ne-am dus doar ca turiști, ci am fost hotărâți să căutăm un teren pe care să construim noi o pensiune, o proprietate de închiriat, ori poate mic hotel pe care să-l luăm în administrare.

Aveam experiență în domeniu pentru că avem în Sibiu un business asemănător, în turism. Cert este că ne doream o viață mai tihnită, să putem respira în liniște, să ne bucurăm de viață. Eram sătui de alergătură. Partea frumoasă este că nu am găsit noi terenul pe care am construit, ci ne-a găsit el pe noi."

"Nu ați fi interesat de un teren de vânzare chiar aici, pe plajă?"

"Trecuseră cele două luni fără să reușim să facem ce ne-am propus, așa că ne-am luat biletele de întoarcere și ne pregăteam să facem bagajele. În chiar ultima zi ne-am dus să vedem o altă localitate de pe insulă, în Kiwengwa. Am descoperit aici o altă latură a insulei, o zonă curată, relaxată, liniștită... După ce am stat la un restaurant, chiar la plecare vine un domn și îl bate pe Dani pe umăr: Domnule, nu ați fi interesat de un teren de vânzare chiar aici, pe plajă? Ni s-a părut ceva predestinat”, a explicat Roxana pentru turnulsfatului.ro.

Cei doi au achiziționat un teren de 650 de metri pătrați pe plajă în Kiwengwa, unde au construit un mic hotel cu patru apartamente de închiriat, piscină interioară, zonă de lounge, spațiu pentru servit masa și zone de relaxare. La toate acestea se adaugă plaja privată cu nisip alb și apă turcoaz.

În 2019 Daniel și-a dat demisia de la job-ul lui de director într-o multinațională cu sediul la București pentru a-și urma visul alături de partenera lui. Roxana Văduva este fondatoarea unei grădinițe private din Sibiu.

Construcția a durat 6 luni

Șase luni a durat construcția hotelului.

”Pot să vă spun că relația cu autoritățile de aici a fost foarte ok. Ne-a luat două zile să deschidem firma, cu ajutorul unui avocat. Ulterior autorizația de construire ne-a sosit în trei luni, dar asta pentru că ne-a lipsit nouă un document solicitat, după ce l-am avut totul s-a deblocat într-o săptămână. Cred că dacă aveam totul de la bun început, în două săptămâni ar fi fost soluționate aprobările.

Din contactele pe care le-am avut cu administrația locală am putut observa că totul este digitalizat, totul merge rapid, nu mi-a cerut nimeni dosar cu șină sau alte asemenea metehne românești. După ce am deschis șantierul am avut mai multe inspecții, de la diferite comisii, precum cea pentru Protecția Mediului sau cea pentru Siguranța Muncii. Mi s-a părut ceva normal. Pot să vă mai spun că prețurile materialelor de construcții sunt asemănătoare cu cele din Europa, doar forța de muncă este mai ieftină.

În schimb, nu există magazine de bricolaj, așa că este o adevărată aventură să cumperi obiecte sanitare, decorațiuni sau alte materiale de construcții. Nu găsești totul într-un singur loc, e o luptă continuă pentru că ne aflăm, totuși, pe o insulă. Șase luni am muncit zi de zi, de dimineața până seara”, explică Daniel Duca.

Pe 16 februarie 2023 deja au sosit primii turiști.

”A meritat din plin. Numai priveliștea aceasta, să te trezești cu ea în fiecare dimineață este un vis împlinit. Liniștea, aerul curat, marea, vă spun cu mâna pe inimă că ne-am îndeplinit visul”, concluzionează Roxana.

”Ne-am dorit să ne schimbăm viața, să facem și altceva în afară de rate, credite și alergătură. E nevoie de curaj, mult curaj, ne-am asumat un risc, dar avem o mare satisfacție când vedem oameni din toată lumea că vin alături de noi și la final pleacă atât de relaxați. Descopăr o satisfacție enormă când ne bucurăm împreună”, încheie și Daniel.

