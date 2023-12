Ideea neobișnuită de afaceri a unor români: "Între mașini, rafturi cu cărți"

Mulți români și-ar dori să aibă o afacere, iar cei care au idei pentru a începe una cer sfaturi. Este cazul unui român care a pornit deja pe acest drum. Bărbatul plănuiește să-și desăvârșească afacerea cu un concept nou și cere ajutor în mediul online.

"Poate sa fie grozav, noi așa credem"

Ideea pe care vrea să o pună în practică este una ieșită din comun.

"Noi avem un laundromat. Dar avem și un anticariat!

Acum, ne am gândit la un concept pentru care avem nevoie de ajutor, anume ne trebuie un vizionar. Care sa ne gândească un design.

Ne dorim o spălătorie self service dar care să aibă și un anticariat. Un spațiu intim, unde cei ce vor sa și spele hainele, sa poată socializa, dar și să citească sau sa cumpere cărți.

Poate părea complex, da' nu este.

Poate sa fie grozav, noi așa credem.

Eu nu știu dacă se face, dar văd așa:

Muzică bună, anii 60-70, nu tare, plăcută. Mașini de spălat, deasupra uscătoare.

Spațiu de socializare. Între mașini, rafturi cu cărți. Nu cărți bune. Cărți. Toate sunt bune, depinde de context.

Înăuntru, cald. Nu de la căldură, de la oameni!

Care vezi ce vad eu? Care ne faci design-ul?

Am sa fac un update la postare, este un business, dar și un experiment social, dorim sa amplasam in locație o scenă care se va chema AM CEVA DE ZIS, unde oratorii, daca sunt, pot deschide un topic in subiecte omenești - Arta, Geografie, Istorie, Muzică...eu cred că suntem un pic nebuni!", a scris acesta pe Grupul antreprenorilor din România.

Ads

"Socializarea lipsește categoric cu atâta on line"

În comentarii cei mai mulți au apreciat originalitatea ideii și l-au încurajat. Unii au avut câteva sugestii.

"Păi la așa concept renunț la mașina de spălat și vin la voi."

"Rafturile cu cărți ar fi mai bine amplasate în partea opusă mașinilor de spălat. Umiditatea oricât de mică, în mod constant, o să afecteze cărțile."

"Senzațional, mai că îmi vine și mie să arunc hainele murdare într-un coș și să vin la voi..

Socializarea lipsește categoric cu atâta on line, în zilele noastre...

Cea mai bună idee ați avut-o și sunt convinsă că va fi un real succes!"

"Nu va fi plăcut să petreacă timpul răsfoind cărți printre haine puse la spălat"

"Ideea e neobișnuită și îmi place. Încercând să îmi imaginez ce vreți să faceți, a apărut întrebarea: clienții vor veni la voi pentru cărți sau pentru a-și curată hainele (știu, vor fi și pentru ambele activități, dar câți?) Cred că pentru cei din prima categorie nu va fi atrăgător un anticariat între mașini de spălat. Cei care vor veni pentru spălătorie vor fi sigur atrași și de partea cu cărți. Dar sunt destui? Pentru clienții anticariatului, aș separă zonele măcar vizual (mașinile de spălat poziționate astfel încât partea frontală să nu fie la vedere sau să aibă uși) pentru că nu va fi plăcut să petreacă timpul răsfoind cărți printre haine puse la spălat."