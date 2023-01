Micile afaceri "de acasă" din care româncele câștigă bani: "Odată intrată în joc nu te mai lași"

Românii reușesc cu greu să țină pasul cu scumpirile din ultima perioadă și caută soluții. Unii încearcă să pună niște bani deoparte, iar alții încearcă să câștige suplimentar.

Este cazul unei românce care are vrea să pună pe picioare o mică afacere, de acasă, și cere sfaturi în mediul online.

"Aș dori să vă întreb, voi ce afaceri aveți de acasă? Cum vă descurcați, de unde luați cele necesare. Mi-e în gând de ceva vreme să mă apuc să fac platouri acasă, (aperitive, prăjituri) însă nu știu dacă o să meargă, dacă o să fie profitabilă treaba, nu știu de unde și cum să încep.

De asta mă gândeam că poate sunt doamne în grup care au genul acesta de afaceri și să ne dea și nouă un sfat.

Desigur sunt bine primite și alte genuri de afaceri. Nu numai decât despre bucătărie, mă interesează cum mai câștigați voi un ban în plus", a scris aceasta pe grupul Buget de familie.

"Eu fac prăjituri acasă"

În comentarii, membrelor grupului au relatat cum reușesc să câștige bani lucrând de acasă.

"Eu vând cărți pentru copii. Am început fix acum un an și pe lângă venitul suplimentar există și satisfacția personală că îmi crește copilul înconjurat de cărți de calitate. Le import de la editură și le vând prin firma mea."

"Eu fac prăjituri acasă. De la 70 lei kg până la 85 lei momentan, în funcție de ce conține prăjitură sau cât e de dificilă de făcut.

E puțin nasol la început că îți rămâne prăjitură de cele mai multe ori, și mai și arunci din ea. 99% din clienți te caută pentru Crăciun și Paște, în rest merge destul de greu, iar ingredientele sunt destul de scumpe ca să faci ceva de calitate."

"Eu croșetez jucarioare și lucrușoare pentru bebei și nu numai! Am și pagină de facebook unde postez tot ceea ce lucrez! Sunt muuuulte tutoriale pe youtube și nu numai!

Doar să vrei că găseșți de toate! Într-adevar că durează puțin până te obișnuiești și te înveți dar după ce te-ai apucat nu te mai poți lăsa!

Recomand! La început am făcut pentru bebelina mea și pentru prieteni, dar postându-le, am avut parte și de comenzi! Începutul este mai greu, dar odată intrată în joc, nu te mai lași. Poți face un venit dacă ți-ai face un program de lucru de 8 ore pe zi! Dar având în vedere că pentru mine este o pasiune, mă dedic doar atât cât îmi permite timpul!"

"Trimiți cu plata ramburs? Ai văzut că se declară la anaf de luna trecută? Toate firmele de curierat inclusiv poștă trimit automat, lunar începând de luna trecută, către anaf datele ca să se poată urmări veniturile obținute de persoane, mai exact firme nedeclarate. Și e posibil să aveți de plată impozit."

"Eu modelez figurine din lut polimeric pe căni, momentan profitul nu e wow, dar am doar o lună de când am început și am planuri mari, vom vedea ce va ieși."

"Majoritatea clienților va prefera să asiguri și transportul"

"Dacă e să te apuci de făcut platouri de orice fel, e bine de știut că majoritatea clienților va preferă să asiguri și transportul până la adresă. E un aspect care trebuie luat în calcul.

"În primul rând v-ar trebui o formă legală pentru a putea vinde liniștit, iar pe partea de bucătărit aveți nevoie și de avize de tot felul. Eu realizez lumânări botez, cutii trusou, seturi moț, tavi mireasă, cutii verighete, decorațiuni sărbători etc.decorate cu fetru sau prin pictură."

"Eu sunt consilier de dezvoltare personală. Ajut oamenii să își atingă obiectivele. Lucrez online de cele mai multe ori."

"Merg la evenimente ca ospătar"

"Eu nu mă complic cu lucrul de acasă, mai merg la evenimente (nunți botezuri, petreceri private) ca ospătar (poți în bucătărie dacă nu, la vase sau ajutor) primesc banii la plecare, în timpul anului cam 500 lei pe eveniment, de revelion am plecat cu 1000 de lei de exemplu. Căutați toate restaurantele din orașul dv care fac evenimente și întrebați dacă au nevoie de ospătari, atâta tot."

"Eu pictez tablouri și tot ce se poate picta (teniși, tricouri, pahare, căni, tăvițe pt moț)."

"Eu fac papetărie pentru nunți și botezuri, anul trecut mi-am dat demisia, mi-am făcut PFA și mă ocup doar de asta. Financiar vorbind mă descurc, dar cea mai mare bucurie e aceea că nu mai am pe nimeni care să îmi spună cum, când și ce să fac."

"Eu am făcut un curs de cosmetică și 15 ani am epilat și am făcut tratament facial. După ce mi-am făcut clientela (1 an) lucram câte 4 ore pe zi acasă, aveam o cameră unde se petrecea totul și supravegheam și copilul la lecții, asta după ce veneam de la serviciu. Acum epilarea nu mai merg, dar recomand un curs de coafură, părul crește, toată lumea albește din tinerețe și dacă lucrați la jumătate de prețul de la salon și sunteți atentă la cliente (fără laude, comparații, bârfe și împrăștiat de planuri de viitor care să ducă la invidie deci la reclamații). Atenție la vecini să nu știe ce faceți, pe mine mă tot întrebau ce miroase așa bine. Dacă vă înjghebati o trusă deplasatul la clientă după ce ați interogat-o discret este sfânt. Asta dacă nu aveți ceva de păzit acasă."

"Achiziționez din timp produse cosmetice atunci când sunt la reducere"

"Eu personal achiziționez din timp produse cosmetice atunci când sunt la reducere și le revând ulterior. Deși câștigurile sunt foarte mici, tot este mai mult decât nimic. Prin urmare, am dulapurile pline de creme, seruri, suplimente alimentare și câte și mai câte."

"Eu am făcut un curs de consultant în nutriție generală, mi se pare interesant subiectul și fac evaluări nutriționale. Am avut cabinet înainte de pandemie, acum lucrez de acasă, on line. Veniturile sunt în funcție de cum mă implic, dar sunt persoane care recomandă. Fac meniu personalizat, ofer consiliere și educație nutritională. Dar e nevoie să te înregistrezi ca pfa. Eu recomand Întreprindere individuală, ai mai multe coduri caen."

"Eu fac platouri, dar sincer cu scumpirile astea nu prea se mai merită. Pentru o comandă de exemplu 2 kg Încaseze 200 lei și cheltui 180 lei pe bon.

Plus curent electric, gaz, apă și munca ta. Când sunt comenzi cum îi de Crăciun se merită, dar în rest nu prea. Doar așa dacă ai tu din materie primă carnea măcar."

"Eu desfășor o activitate online de peste 2 ani, chiar dacă în paralel am avut și un job clasic. Acum sunt în prenatal cu cel de al doilea bebe și venitul este suplimentat de jobul online. Promovez produse naturale italiene, nu mă ocup de vânzare transport sau plăți. Totul se realizează din magazinul online, căci la înscriere primești propriul tău magazin."

