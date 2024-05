Un tânăr care vrea să deschidă o afacere într-un cartier rezidențial a primit zeci de idei. "Este plin tot timpul, oamenii stau afară la rând"

Mulți români visează la o afacere pe cont propriu care să le permită să aibă un program flexibil, să scape de șefi și să poată câștigă mai mulți bani. Unii nu au sumele necesare pentru a pune pe picioare o firmă. În unele cazuri, cei care au bani, duc lipsă de idei.

Este cazul unui tânăr care are planuri să pornească o afacere într-un cartier rezidențial unde vor fi la final 1.400 de apartamente, după cum a scris acesta pe Facebook.

"Ce fel de business s-ar preta a deschide într-un cartier rezidențial (blocuri noi), cca 1400 apartamente cu tot ce urmează să se finalizeze în următorii 2 ani, vândut tot, un grad de ocupare momentan de cam 70% din totalul apartamentelor. Tot în complex funcționează un Hotel cu SPA și PUB. Spațiul are cca 50mp.

Mențiune: sunt primele spații construite în tot cartierul.

Help me, sunt într-o totală lipsa de idei", a scris acesta pe Grupul antreprenorilor din România.

"Tineretul nu are chef să mai gătească"

Postarea sa a strâns sute de comentarii în care a primit idei. Unii cred ca mâncarea livrată la domiciliu pentru cei care nu vor sau nu știu să gătească ar fi o soluție.

"Aș paria pe o bucătărie cu livrare la domiciliu a meniurilor clasice pe care le servește românul acasă. Prețuri mai mici decât pe centru, plus un grill cu rotisor, BBQ etc. Începi cu meniuri puține, dar bune până ajungi să coboare românul cu oală din casă să-i pui fasolea cu cârnați sau pilaful de orez sau orice altceva. Tineretul nu are chef să mai gătească. Merge la mega și-și ia salam. Faci tu cinste altădată pentru idee."

"Oriunde, în mediul urban, merge o spălătorie/ curățătorie de haine (cu angajați, nu self service)"

"Un afterschool pentru copii sau o creșă".

"Mirosul de patiserie caldă vinde"

"Întotdeauna va merge un magazin mixt, nu am fost adeptul acestui tip de afacere, dar omul are nevoie întotdeauna de produse.. poți chiar o franciză."

"FARMACIE. Rupi dacă faci farmacie".

"Gândește-te, ce ți-ar plăcea ție, că locatar al acelui cartier, să găsești în apropiere."

"Cum ar fi să faceți un sondaj în comunitate? Ei vor fi viitorii clienți."

"Caută franciză. Noi avem una într-un sătuc amărât și 6 oameni pe tură nu fac față clienților. Mirosul de patiserie caldă vinde."

"Un loc de joacă cu taxare la oră, dar la un preț rezonabil, dacă spui că sunt majoritatea tineri".

"Te poți gândi și la ce nivel economic se situează cartierul, ce vârstă au viitorii locatari, ce nivel de educație, etc. Apoi găsește o necesitate pentru majoritatea dintre ei."

"Frizerie/coafor".

"Florărie, brutărie sau închiriază spațiul către medici de familie (la 1400 de apartamente e nevoie)."

"Dacă ai posibilitatea de a avea și terasă pentru fumători, atunci poate ar merge o cafenea, din 3000 de oameni s-or găsi măcar 100 să și bea cafeaua în fiecare dimineață la cafeneaua din cartier..."

"Vorbește cu oamenii, întreabă-i ce le lipsește"

Cineva crede că o vizită într-un cartier asemănător i-ar putea fi de ajutor.

"Frizerie, patiserie, băcănie, farmacie veterinară, păcănele, escape room, poker table/s, aprozar, agenție de turism, franciză de carmangerie, sală de fitness și masaj, bibliotecă, ciorbărie și shaormerie, marochinărie/haine și bijuterii.

La câte idei ți-am dat, aștept un comision lunar de 15%/3 ani."

"Mergi în 10 complexe de blocuri noi, vezi ce au pe acolo și unde e lume. Vorbește cu oamenii, întreabă-i ce le lipsește și ce afaceri din zona au rezistat mai mult de 2 ani. Uită-te la reviewurile de pe Google ale afacerilor din fiecare complex și adună date."

"Shaormerie și curățătorie, ultima depinde mult de tipul de rezidenți, prima merge oriunde. Sunt multe altele dar astea ar fi ușor de gestionat, fără investiție foarte mare și relativ sigure".

"În Cluj Napoca este o locație de 50 mp, unde se servește doar micul dejun este plin tot timpul, oamenii stau afară la rând să se elibereze o masă, orarul este de la 09-16."

"Sala de sport ori spațiu pentru pilates, yoga, evenimente... sala cu funcție mixtă".

"M-aș gândi (și) la o activitate de menaj (sau agenție/intermediere menajere și eventual bone) - la 1400 apartamente aș zice că ar fi de lucru)."

"Pâine cu maia obscen de scumpă, cafea, croissante și alte chestii de patiserie. Mai completezi cu niște chestii fancy de la alți producători: brânză maturată, dulcețuri. Le iei toți banii."

"Total investiție peste 300k de euro, pierduți toți, fără concurență"

Unul dintre cei care au răspuns a ratat eșecul personal după o investiție într-un astfel de cartier.

"Nimic, am deschis un business în cartier cu 15 K de locuitori, pe care l-am închis în 2 ani, total investit peste 300k euro, pierduți toți, fără concurență, reclamații zilnice: ba că este gălăgie, ba că pizza are făină pe blat, ba că am pus mesele pe spațiul verde (accept dezvoltator), comunitățile tinere sunt formate din persoane cu credite la casă și mașină, nu miza pe vârsta sau ocupație, ci pe gradul de îndatorare! Sfatul meu, pățit este NU aruncă banii pe geam, ține cont că în astfel de comunități există grupuri de Facebook unde te demontează unul care în față îți va râde!".

