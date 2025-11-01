Ce poți face cu prosoapele vechi: 12 idei surprinzător de utile

Prosoapele de baie sunt un mic mister. În teorie, tot ce fac este să te usuce atunci când ești proaspăt ieșit din duș. Este de înțeles că prosoapele de plajă sau cele de piscină se uzează rapid, fiind mereu plimbate și folosite intens, dar cum reușește un simplu prosop de baie să devină atât de ponosit doar prin spălare și uscare?

Dacă prosoapele tale sunt destrămate, aspre permanent sau au un miros ciudat indiferent cât de des le speli, probabil că a venit momentul să cumperi unele noi.

Însă, în loc să arunci prosoapele uzate la gunoi, poți să le reutilizezi sau să le transformi în alte obiecte utile prin mici proiecte pentru casă. Chiar dacă și-au pierdut moliciunea sau au devenit mai subțiri, ele încă pot fi valoroase. De la proiecte făcute acasă la soluții practice pentru locuință, există o mulțime de moduri prin care poți refolosi prosoapele vechi, benefice atât pentru casa ta, cât și pentru mediu.

Mai mulți experți au explicat cum poți da prosoapelor tale o nouă întrebuințare. Fie că îți place meșteritul, grădinăritul sau pur și simplu cauți o modalitate de a reduce risipa, vei găsi o mulțime de idei creative pentru a le transforma în ceva din nou util.

1. Fă-ți propriile lavete pentru mop

„Taie prosoapele vechi la dimensiunea mopului tău, apoi fixează-le direct pe capul mopului. Sunt ideale pentru ștergerea prafului sau pentru spălatul podelei, iar la final le arunci în mașina de spălat și le refolosești”, spune *Elizabeth Shields, manager de operațiuni la Super Cleaning Service Louisville.

„Prosoapele sunt foarte absorbante și reprezintă o alternativă ecologică la lavetele de unică folosință.”

2. Transformă-le în cârpe de curățenie

„Redu-le la rangul de cârpe de curățenie. Majoritatea prosoapelor care sunt gata să fie aruncate sunt, de fapt, în stare bună, cu excepția unei decolorări sau a unei uzuri minore. Asta nu le împiedică să fie excelente pentru șters dulapuri, uscat mașina, curățat blaturile sau măturat podelele”, spune Luis Carmona de la Verde Interior Design.

Prosoapele sunt texturate și absorbante, deci perfecte pentru curățenie. Dacă refolosești un prosop mare de baie, taie-l în 6–8 bucăți pentru a-l folosi mai mult timp.

3. Folosește-le la plante în ghiveci

„Când așezi un copăcel (natural sau artificial) într-un ghiveci decorativ mai mare, prosoapele vechi funcționează perfect ca material de umplutură. Pot fi folosite pentru a ridica planta mai sus, iar flexibilitatea lor le permite să se muleze pe forma vasului. Poți, de asemenea, să le înfășori în jurul bazei plantei pentru stabilitate. După ce ai aranjat totul, acoperă partea de sus cu mușchi decorativ – nimeni nu va ști că dedesubt sunt prosoape!”, spune Rose Zefferino, CEO și designer principal la Z Domus Designs.

4. Transformă-le în dischete reutilizabile pentru demachiere

„Cel puțin, taie prosoapele vechi în pătrățele mici și finisează marginile. Dacă te simți creativ, coase o bucată de material textil pe spate și fă tivurile ca să nu se destrame”, recomandă Michael Bogoyavlenskiy, director general la Cleaning Express.

5. Folosește-le drept turban pentru păr

„Prosoapele vechi pot fi transformate într-un prosop de păr care îți permite să-l usuci fără frecare, în timp ce te ocupi de alte lucruri”, spune Christine Burrows, expertă în proiecte de tip craft.

6. Creează mănuși de curățenie

„Refolosește prosoapele vechi și taie-le în jumătate pentru a face mănuși de curățat”, sugerează Shields.

„Taie două bucăți în formă de mănușă, coase marginile, lăsând o deschidere pentru mână. Le poți folosi uscate pentru praf sau umezite cu soluție de curățenie pentru colțuri greu accesibile.”

7. Transformă-le în paturi sau jucării pentru animale

„Iubitorii de animale pot transforma ușor prosoapele vechi în covorașe sau pături călduroase pentru animale, pur și simplu prin împăturirea și coaserea mai multor straturi. De asemenea, pot fi făcute jucării lavabile, împletind fâșii de prosop în frânghii rezistente pentru joacă”, recomandă Farook Member, expert în îmbunătățiri pentru casă la QS Supplies.

8. Folosește-le pentru curățarea gurilor de aerisire ale uscătorului

„Leagă o fâșie de prosop de o tijă flexibilă sau un fir de sârmă și fixeaz-o bine. Poți curăța astfel scamele și praful din zone greu accesibile”, spune Shields de la Super Cleaning Service Louisville.

9. Folosește-le pentru bucle fără căldură

„Pentru bucle perfecte fără căldură, taie fâșii de prosop de aproximativ 2,5 cm lățime și înfășoară părul uscat înainte de culcare. Materialul moale e confortabil pentru somn”, spune Bethany Skorik, antrenor certificat în etichetă la The Charming Diplomat.

10. Transformă-le în mănuși de baie

„Dacă te pricepi la cusut, poți transforma un prosop vechi într-o mănușă de baie – practic o mănușă asemănătoare celei de cuptor, dar pentru duș”, explică Bogoyavlenskiy.

„Găsește un tipar online, taie prosopul conform pieselor și coase-le împreună. Este o alternativă excelentă la bureții de plastic, mai ales dacă vrei să reduci plasticul din baie.”

11. Folosește-le ca opritoare pentru curent

„Prosoapele pot ajuta și la eficiența energetică a locuinței dacă sunt rulate și cusute sub formă de opritoare pentru uși sau ferestre, blocând aerul rece și reducând consumul de energie iarna”, recomandă Member.

12. Donează-le unui adăpost

„Cea mai bună întrebuințare pentru prosoapele vechi este să le donezi unui adăpost de animale. Au ÎNTOTDEAUNA nevoie de mai multe prosoape!”, spune Libby Wood de la Senior Settlers.

Bonus: Învelitoare pentru aspirator

„Învelește strâns fâșii de prosop în jurul duzei aspiratorului și fixează-le cu benzi elastice. Dacă ai de șters suprafețe delicate, precum abajururi sau rafturi, prosopul va aduna praful fin și va proteja mobilierul”, recomandă Shields, potrivit southernlinving.com.

Folosește-le ca legături pentru plante

„În grădină, prosoapele vechi pot fi tăiate în fâșii și folosite drept legături pentru plante — sunt suficient de moi încât să nu deterioreze tulpinile fragile”, spune Member.

Organizează sertarele cu ele

„Rulează prosoapele vechi și așază-le în sertare sau dulapuri ca separatoare”, sugerează Shields.

„Măsoară spațiul, rulează-le strâns și plasează-le între obiecte pentru a păstra ordinea. Poți organiza astfel produse de curățenie, ustensile de bucătărie sau cosmetice. În plus, oferă și o ușoară amortizare.”

