Cartea de identitate nu e document de călătorie - Declarația prin care MAI a băgat în ceață românii

Autor: Monica Vasilescu
Sambata, 23 August 2025, ora 10:55
FOTO /mai.ro

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a făcut clarificări cu privire la noile cărți de identitate care au început să fie eliberate în București și, treptat, în întreaga țară, începând din aprilie. Românii pot opta pentru carte de identitate electronică, cu cip, sau pentru carte simplă, fără cip.

Un videoclip publicat vineri dimineață pe contul de Facebook al MAI a stârnit confuzie, deoarece se sugerează că doar buletinul electronic ar putea fi folosit ca document de călătorie. În realitate, românii mai pot călători în străinătate și cu vechile cărți de identitate în format mare, până în august 2031, când se va încheia perioada de tranziție la noile acte de identitate conform standardelor UE.

Ce înseamnă noile cărți de identitate

Cartea de identitate electronică (cu cip): document de identificare valabil și ca document de călătorie în toate statele membre UE, precum și în Turcia și Republica Moldova.

Cartea de identitate simplă (fără cip): valabilă doar pentru identificarea pe teritoriul României; nu poate fi folosită pentru călătorii internaționale, fiind necesar pașaportul.

Secretarul de stat în MAI, Bogdan Despescu, a explicat pentru HotNews că „numai cartea electronică va putea fi folosită ca pașaport în Uniune, plus Turcia, plus Republica Moldova. Dacă veți avea carte simplă, va trebui să aveți obligatoriu pașaportul. De aceea este mai utilă cartea electronică”.

Situația actuală

Până în aprilie 2025, românii au folosit majoritar vechile cărți de identitate, fără cip.

De atunci, au început să fie eliberate doar noile cărți, cu cip sau simple, fără ca acestea să înlocuiască imediat buletinele vechi.

Toate cărțile actuale vor expira până în august 2031, chiar dacă pe unele figurează alte date de expirare, cum este cazul mai multor persoane vârstnice.

MAI recomandă ca românii care călătoresc frecvent în străinătate să opteze pentru cartea de identitate electronică cu cip, pentru a evita necesitatea pașaportului.

