La aproape 86 de ani, Emeric Ienei revine azi pe banca tehnică a unei echipe de fotbal

Emeric Ienei, antrenorul care a condus Steaua la triumful din Cupa Campionilor Europeni, ediția 1986, se întoarce pe banca tehnică.

Ienei, care va împlini 86 de ani în martie, va fi antrenorul unei selecționate a României, din care fac parte Florin Prunea, Miodrag Belodedici, Cristian Dulca, Florin Gardoș, Adrian Neaga, Romulus Buia, Dani Coman, Vali Badea, Marian Savu, Marius Onofraș, Sorin Frunză și Eric de Oliveira.

Aceasta va evolua la Oradea, contra unei echipe locale în care se regăsesc foste glorii a lui FC Bihor „Vova” Tămaș, Sorin Cigan, Sandor Kulcsar, Ioan Pap Deac, Zeno Bundea, Viorel Domocoș, Eric Lincar, Vasile Popa, Sandu Boc, dar și invitații lor: Adrian Negrău, Dorel Toderaș sau Leo Grozavu.

Se întâmplă cu prilejul evenimentului in memoriam Ioan Zare care are și un scop caritabil. Banii adunați vor fi utilizați pentru sprijinirea foștilor fotbaliști aflați în dificultate. Evenimentul este organizat de Old Boys FC Bihor vineri, 16 decembrie, de la ora 18:00, la Arena Antonio Alexe.

Ioan Zare a fost singurul fotbalist orădean care a evoluat la un turneu final ca jucător a lui FC Bihor. În 1984, Ioan Zare juca la Campionatul European. După EURO 84, Zare a ajuns la Dinamo Bucureşti, iar trei ani mai târziu la Victoria Bucureşti, formaţie cu care a evoluat în cupele europene în cel mai bun sezon al acesteia.După Revoluţia din 1989, Ioan Zare a ajuns în campionatul Ungariei, unde a evoluat pentru formaţiile Siofok şi Pecsi. El s-a stins din viață anul acesta, la 64 de ani.

